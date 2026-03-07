Рус
У Зеленського з'явилися несподівані "важелі впливу" на Трампа: ЗМІ дізналися подробиці

Олексій Тесля
7 березня 2026, 18:24
Київ обговорює з країнами Перської затоки можливість передачі технологій і практичних рішень щодо боротьби з дронами в обмін на інвестиції.
Головне:

  • Київ обговорює з країнами Перської затоки передачу технологій для боротьби з дронами
  • Зеленський отримав короткострокові важелі впливу на США

Україна намагається розширити співпрацю в оборонній сфері із зарубіжними партнерами, пропонуючи свій бойовий досвід у протидії безпілотникам.

Як повідомляє Politico з посиланням на українських чиновників, Київ обговорює з країнами Перської затоки можливість передачі технологій і практичних рішень щодо боротьби з дронами в обмін на інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

Паралельно ведуться переговори зі Сполученими Штатами про співпрацю в сфері безпілотних технологій. Такі домовленості могли б допомогти Україні отримати додаткову підтримку в умовах обмеженого фінансування: раніше обіцяний Євросоюзом кредит на 90 млрд євро виявився заблокованим через позицію Угорщини.

При цьому остаточні угоди поки не досягнуті. Джерела видання серед українських чиновників відзначають, що до українських розробок виявляє інтерес широке коло держав, включаючи США. За час війни Україна створила ряд рішень для виявлення і перехоплення дронів, які пройшли перевірку в реальних бойових умовах.

Представники оборонної галузі підкреслюють, що передача таких технологій вимагає міждержавних домовленостей і повинна враховувати питання безпеки та експортного контролю.

Зараз Україна активно використовує різні способи боротьби з безпілотниками — від зенітних гармат і кулеметів до дешевих ракет і спеціальних дронів-перехоплювачів. Однак для захисту від балістичних ракет країна, як і раніше, сильно залежить від союзників, перш за все від США і систем ППО Patriot.

За даними видання, Київ розраховує, що співпраця в сфері безпілотників може допомогти переконати Вашингтон прискорити поставки ракет для цих комплексів. Особа, близька до команди національної безпеки президента США Дональда Трампа, визнала, що Зеленський має "незначні короткострокові важелі впливу" на Сполучені Штати, і що це "розумний хід" для лідера, якому, на думку Трампа і його адміністрації, не вистачає значних важелів впливу в переговорах про припинення війни.

Як Путін "підставляє" Трампа: ЗМІ про допомогу РФ Ірану

За даними джерел, Росія може передавати Ірану розвідувальну інформацію про можливі цілі для ударів по американських військових на Близькому Сході. Це розглядається як ознака того, що ще один серйозний опонент США побічно залучений до конфлікту.

При цьому точний обсяг допомоги Москви в питаннях наведення ракет поки залишається неясним. Як відзначають офіційні особи, всього через кілька днів після початку бойових дій здатність іранських військових самостійно визначати розташування американських сил помітно знизилася.

Операція США в Ірані — новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Велика Британія має намір залучити українських фахівців для допомоги країнам Перської затоки в посиленні захисту від іранських безпілотників. Про такі плани повідомив прем'єр-міністр Кір Стармер.

Як повідомлялося, США мають достатні запаси озброєння для проведення операції "Епічна лють" і подальших дій, проте президент Дональд Трамп знову різко розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена передавати зброю Україні.

Раніше повідомлялося про те, що Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі після початку масованих ударів США та Ізраїлю по об'єктах режиму в Ірані.

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

