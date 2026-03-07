'Були близькі': Трамп зробив заяву про мирну угоду між Україною та РФ

Головне із заяви Трмпа:
- Україна і РФ вже неодноразово були близькі до укладення мирної угоди
- Між країнами панує величезна ненависть
- Участь США у переговорному – це послуга Європі
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і країна-агресор Росія вже неодноразово були близькі до укладення мирної угоди, але щоразу одна зі сторін відступала. По це він сказав виступаючи перед лідерами Південної Америки.
За його словами, проблема у тому, що між Україною і Росією панує величезна ненависть.
"Знаєте, Україна і Росія... Можна було б подумати, що між ними є якась дружба, але насправді між ними панує величезна ненависть. Їм дуже важко досягти згоди. Дуже, дуже важко. Подивимося, що буде далі", - додав Трамп.
Лідер США також наголосив, що бере участь у переговорному процесі лише заради того, щоб зробити послугу Європі, а на США війна в Україні "не дуже впливає".
"Насправді ми не програємо. Прогають вони. На нас це не дуже впливає, тому що нас розділяє океан. Я роблю це як послугу Європі. На все життя", - підсумував Трамп.
Заява Трампа про мирну угоду між Україною та Росією - відео:
Умова підписання мирної угоди
Спеціальний посланець президента США Дональд Трамп Стів Віткофф говорив, що мирна угода між Україною та Росією не буде підписана без гарантій безпеки, які переконають українців у неможливості нової агресії з боку Москви.
За його словами, ключовою умовою дипломатичного врегулювання має стати реальне та довготривале забезпечення миру.
"Ніякої угоди не буде, якщо Україна і її народ не повірять, що зможуть жити в мирі", - наголосив він.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак заявляв, що Україні не варто розраховувати на перемир'я і припинення ударів по інфраструктурі в найближчі місяці.
Володимир Зеленський говорив, що якщо країна-агресор Росія не погодиться на переговори у форматі тристоронньої зустрічі найближчим часом, війна в Україні може стати тривалою.
Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на тлі інформації про нові терміни від США про завершення війни проти України, заявив, що у Москви існують лише "завдання", які треба виконати.
Про персону: Стів Віткофф
Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.
Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.
За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.
Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.
