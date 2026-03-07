'Були близькі': Трамп зробив заяву про мирну угоду між Україною та РФ

Трамп зауважив, що війна Росії проти України на США не впливає.

https://glavred.net/war/byli-blizki-tramp-sdelal-zayavlenie-o-mirnom-soglashenii-mezhdu-ukrainoy-i-rf-10746992.html Посилання скопійоване

Трамп висловився про мирну угоду між Україною та РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, whitehouse.gov, kremlin.ru

Головне із заяви Трмпа:

Україна і РФ вже неодноразово були близькі до укладення мирної угоди

Між країнами панує величезна ненависть

Участь США у переговорному – це послуга Європі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і країна-агресор Росія вже неодноразово були близькі до укладення мирної угоди, але щоразу одна зі сторін відступала. По це він сказав виступаючи перед лідерами Південної Америки.

За його словами, проблема у тому, що між Україною і Росією панує величезна ненависть.

відео дня

"Знаєте, Україна і Росія... Можна було б подумати, що між ними є якась дружба, але насправді між ними панує величезна ненависть. Їм дуже важко досягти згоди. Дуже, дуже важко. Подивимося, що буде далі", - додав Трамп.

Лідер США також наголосив, що бере участь у переговорному процесі лише заради того, щоб зробити послугу Європі, а на США війна в Україні "не дуже впливає".

"Насправді ми не програємо. Прогають вони. На нас це не дуже впливає, тому що нас розділяє океан. Я роблю це як послугу Європі. На все життя", - підсумував Трамп.

Заява Трампа про мирну угоду між Україною та Росією - відео:

Умова підписання мирної угоди

Спеціальний посланець президента США Дональд Трамп Стів Віткофф говорив, що мирна угода між Україною та Росією не буде підписана без гарантій безпеки, які переконають українців у неможливості нової агресії з боку Москви.

За його словами, ключовою умовою дипломатичного врегулювання має стати реальне та довготривале забезпечення миру.

"Ніякої угоди не буде, якщо Україна і її народ не повірять, що зможуть жити в мирі", - наголосив він.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак заявляв, що Україні не варто розраховувати на перемир'я і припинення ударів по інфраструктурі в найближчі місяці.

Володимир Зеленський говорив, що якщо країна-агресор Росія не погодиться на переговори у форматі тристоронньої зустрічі найближчим часом, війна в Україні може стати тривалою.

Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на тлі інформації про нові терміни від США про завершення війни проти України, заявив, що у Москви існують лише "завдання", які треба виконати.

Читайте також:

Про персону: Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред