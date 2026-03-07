Утримали ключові напрямки: Зеленський заявив про відчутні результати ЗСУ

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон обговорили ключові потреби оборони України.

Володимир Зеленський повідомив про важливі результати ВСУ

Головне:

Українські воїни досягли відчутних результатів

Захисники України втримали всі ключові напрямки

Президент України Володимир Зеленський провів бесіду з президентом Франції Еммануелем Макроном, обговорив ключові потреби української оборони, домовленості про 90 млрд євро підтримки для України.

"Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму і втримали всі ключові напрямки захисту", - написав Зеленський.

Він уточнив, що разом з Макроном обговорив усі ключові питання, які зараз важливі для безпеки наших країн і Європи.

"Зокрема, ситуацію в Україні, ключові потреби нашої оборони. Я поінформував про наслідки російського масованого удару цієї ночі, а також про події на фронті", - зазначив президент.

Він наголосив на важливості реалізації "спільних європейських домовленостей про 90 млрд євро підтримки для України на найближчі 2 роки, а також про новий санкційний пакет проти Росії".

За словами Зеленського, також говорили про Близький Схід і регіон Затоки – ситуацію навколо Ірану та її перспективи. "Еммануель підтримав нашу роботу заради більшої безпеки в регіоні – український захист від "шахідів" дійсно найбільш випробуваний, і саме український досвід може стати однією з основ оновленої і більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами", – зазначив президент України.

Імовірність нового наступу РФ: думка експерта

Військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловився про ймовірні дії російських військ найближчим часом. За його словами, зараз варто уважно стежити за активністю 3-ї загальновійськової армії РФ.

Експерт зазначив, що на східній ділянці фронту ці підрозділи просуваються досить швидкими темпами, що може вказувати на нарощування сил і підготовку удару саме в цьому напрямку.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами глави ОП Кирила Буданова, ідеологічні основи російської держави залишаються незмінними протягом всієї її історії. Тому Україні важливо домогтися таких обставин, за яких РФ втратить імперський характер, тоді війну можна буде закінчити.

Раніше президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про намір домогтися якнайшвидшого завершення війни.

Напередодні стало відомо, що заяви інсайдерів свідчать про те, що Кремль планує продовження війни як мінімум до вересня, але, ймовірно, набагато довше.

Олександр Коваленко - військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив"

