"Зіграли свою роль": Меган Маркл зіткнулась с серйозними проблемами в США

Христина Трохимчук
7 березня 2026, 18:00
Актриса втратила свого головного спонсора.
Меган Маркл
Бізнес Меган Маркл у США зіткнувся з проблемами / колаж: Главред, фото: instagram.com, Netflix

Ви дізнаєтеся:

  • Netflix поклав кінець спонсорству Меган Маркл
  • Як це сталося

У дружини британського принца Гаррі Меган Маркл почалася чорна смуга в США. З її бізнесу пішов великий інвестор — медіагігант Netflix. Про це повідомляє видання Variety.

Компанія випустила офіційну заяву про розрив співпраці з брендом актриси "As Ever". Netflix заявив, що позитивно оцінює внесок Меган як засновниці компанії, проте продовження співпраці не буде.

відео дня
Меган Маркл
Меган Маркл зараз / скрін з відео

"Пристрасть Меган до того, щоб робити повсякденні моменти прекрасними і простими, надихнула на створення бренду As Ever, і ми раді, що зіграли свою роль у втіленні цієї ідеї в життя", — повідомив Netflix.

Бізнес Меган Маркл став черговим проєктом, який дружина принца намагається розвивати після того, як вони з принцом Гаррі покинули Велику Британію. Бренд спеціалізується на продуктах і товарах для дому. В асортименті марки представлені товари на будь-який смак: від ароматичних свічок за 64 долари і книжкових закладок до продуктів харчування — меду, вина, джемів, чаю і сумішей для випічки.

Меган Маркл допустила журналіста
Меган Маркл - Netflix/ фото: instagram.com, Меган Маркл

Підтримкою бізнесу служив і інший проект Маркл на Netflix — шоу "З любов'ю, Меган". У цьому лайфстайл-проекті герцогиня показувала, як приймає гостей, готує їжу і займається декоруванням будинку. Шоу отримало багато негативних відгуків глядачів через вторинність і марність порад його ідейної натхненниці. Зрештою, співпраця Меган і Netflix може закінчитися і на цьому терені — інсайдери стверджують, що третій сезон шоу не вийде на платформі.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Олег Боднарчук відповів на скандальні заяви Ані Лорак про те, що її нібито виживали з українського шоу-бізнесу. Колишній друг і відомий режисер публічно спростував слова артистки, яка вже 10 років живе і працює в РФ.

Також стало відомо про раптову смерть зірки культового фільму "Кримінальне чтиво" Стівена Гібберта. Трагічну новину підтвердили діти артиста — Ронні, Розаліна і Грег, зізнавшись, що раптова втрата батька стала для них важким ударом і повною несподіванкою.

Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекська — американська актриса і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011—2018). З 2018 року — дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і дочку Лілібет (2021).

