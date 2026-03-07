Різкі підйоми чи падіння: банкір сказав, яким буде курс валют з понеділка

Банкір каже, що вирішальним фактором залишатиметься розвиток подій на Сході.

Курс долара та євро з 9 по 15 березня / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

З понеділка на валютний ринок України впливатимуть два фактори

Очікується, що попит і пропозиція будуть близькими за обсягами

Коливання курсу долара можуть обмежитися 0,10-0,15 грн, а євро – 0,25-0,35 грн

Наступного тижня на валютний ринок України впливатимуть два ключові фактори - сезонний перерозподіл попиту та пропозиції і політика Національного банку. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, найближчого тижня очікується, що попит і пропозиція будуть близькими за обсягами, а у певні дні продаж валюти навіть може переважати. Це дозволить НБУ зменшити інтенсивність інтервенцій, залишаючи за собою функцію моніторингу.

Він додає, що коливання курсу долара можуть обмежитися 0,10-0,15 грн, а євро – 0,25-0,35 грн. Такі параметри свідчать про перехід до передбачуваної моделі руху без різких підйомів чи спусків.

"Важливим також стане зближення міжбанківського та готівкового ринків. Особливо це стосується курсів купівлі. У деякі дні курс продажу на готівковому ринку може навіть бути нижчим за міжбанк. Очікується поступове звуження спредів: у банках – 0,2-0,3 грн за долар, 0,3-0,5 грн за євро, а в обмінниках - 0,6-1 грн за долар, 1-1,3 грн за євро", - йдеться у повідомленні.

Банкір також зауважив, що глобальні ринки продовжують працювати в умовах напруги. За таких обставин інвестори традиційно обирають долар як інструмент збереження вартості, що й пояснює його зміцнення до євро.

На його думку, вирішальним фактором для співвідношення долара та євро залишатиметься розвиток подій на Сході. Очікуваний коридор торгів пари долар/євро – 1,155-1,175.

Лєсовий підкреслив, що з 9 по 15 березня коридори валютних змін складуть 42,5-43,35 грн/дол. і 49-51 грн/євро (на міжбанку) та 42,5-43,5 грн/дол. і 49-51 грн/євро (на готівковому ринку). Тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Чому росте курс долара та євро

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що зараз Національний банк України має рекордні золотовалютні резерви, які дозволили б тримати курс гривні стабільним, але курс долара та євро росте.

За його словами, причиною цього є валютні спекуляції, так само як і спекуляції на ринку пального.

Він підкреслив, якщо девальвація гривні триватиме, то стане суттєвим фактором здорожчання імпорту і підштовхуватиме ціни вгору.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України знизив офіційний курс валют на 9 березня 2026 року. Зокрема, офіційний курс долара США на понеділок встановлено на рівні 43,72 грн/дол.

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський казав, що в Держбюджеті на 2026 рік середньорічний курс долара закладено на рівні 45,7 гривень за долар, тому цілком імовірно, що НБУ проводитиме плавну девальвацію гривні протягом року.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявляв, що висхідна тенденція вартості валют збережеться. На його думку, курс готівкового долара буде на рівні 43,25-43,75 грн.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

