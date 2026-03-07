Рус
Обіцяли ще два роки тому: чому Україна досі не отримала F-16 від Бельгії

Юрій Берендій
7 березня 2026, 19:45
В Бельгії розповіли, чому передача винищувачів F-16 для України затримується та пов'язали це переходом бельгійських ВПС на нові американські літаки F-35.
Чому Україна досі не отримала обіцяні F-16 від Бельгії / Колаж: Главред, фото: US Air Force, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Україна все ще не отримала від Бельгії обіцяних літаків F-16
  • В уряді Бельгії назвали причину затримки та зазначили, що не озвучували термінів поставок

Попри обіцянку Бельгії передати Україні 30 винищувачів F-16, зроблену ще два роки тому, жоден із цих літаків поки що не надійшов на озброєння Повітряних сил. України. Основною причиною затримки є відтермінування постачання нових винищувачів F-35 для самої бельгійської армії. Про це повідомляє телерадіокомпанія VRT.

За інформацією джерел видання, постачання справді затримується на кілька місяців, проте це пов’язано переважно з рішенням Бельгії дещо розтягнути графік платежів.

відео дня

Генерал-майор бельгійських ВПС Геерт Де Декер зазначив, країна поступово скорочує парк F-16 у межах переходу на F-35, однак поки цей процес повністю не завершиться, частина літаків залишатиметься в експлуатації.

"З самого початку Міністерство оборони заявляло, що спочатку необхідно задовольнити оперативні потреби самих бельгійських ВПС", — пояснює Де Декер.

Щодо передачі F-16 Україні, Де Декер наголосив, що конкретних термінів постачання ніколи не озвучували.

"Завжди чітко зазначалося, що наша власна оперативна боєготовність має залишатися гарантованою", - додав він.

Бельгія має намір повністю вивести з експлуатації свій парк винищувачів F-16 до кінця 2028 року. Лише після завершення переходу на літаки F-35 решту F-16 зможуть передати Україні, а останні поставки очікуються у 2029 році.

Зазначається, що за три роки участі Бельгії в "коаліції винищувачів" жоден бельгійський F-16 так і не був переданий Україні. Із 2023 року терміни постачання неодноразово переносилися, хоча перші літаки мали надійти ще раніше.

За словами одного з високопосадовців бельгійських ВПС, також звучала версія, що українська сторона нібито сама зверталася з проханням не поспішати з передачею літаків через нестачу підготовлених пілотів.

Додатковою перешкодою стало мовне питання, оскільки кабіна F-16 передбачає вільне володіння англійською, тоді як більшість українських льотчиків раніше керували лише радянськими літаками. Крім того, застосування західної авіації потребує адаптації до умов війни в Україні, де активно використовуються безпілотники та потужні системи протиповітряної оборони противника.

"Це виявилося складніше, ніж очікувалося, і проблема іноді полягає в простих речах, таких як знання англійської мови. Багато українських пілотів навчилися літати на російських (радянських) літаках. Кабіна пілота F-16 повністю працює англійською мовою. Також багато операцій відрізняються, тому навчання триває довше, ніж очікувалося", - йдеться у матеріалі.

Поки очікується надходження нових літаків для власних ВПС, Бельгія допомагає з технічним обслуговуванням тих F-16, які Україна вже отримала від інших партнерів — Нідерландів, Данії та Норвегії.

Колишній прем’єр-міністр Александер Де Кроо раніше заявляв, що перші чотири літаки можуть передати до кінця 2024 року, однак представники бельгійських ВПС наголошують, що конкретного дедлайну постачання офіційно не визначали.

F-16 / Інфографіка: Главред

Україна змінила тактику застосування F-16 - думка пілота

Як писав Главред, українські пілоти, які першими освоїли винищувачі F-16, були змушені самостійно розробляти тактику їхнього застосування в бойових умовах. Про це розповів один із льотчиків у відеоінтерв’ю для YouTube-каналу Повітряних сил ЗСУ. Його ім’я не розкривають з міркувань безпеки.

Він пояснив, що під час підготовки іноземні інструктори навчали українських військових за програмами, створеними на основі попередніх воєнних конфліктів. Натомість нинішня війна має іншу динаміку та рівень загроз, тому українським льотчикам довелося фактично з нуля формувати власні тактичні підходи — зокрема для перехоплення крилатих ракет, боротьби з дронами типу "Шахед" і виконання завдань поблизу лінії фронту.

За словами пілота, західні партнери уважно аналізують результати використання F-16 українськими військовими та вже починають враховувати цей досвід у власних підходах.

"Коли вони бачать, як ми працюємо в умовах обмежених ресурсів, то починають переймати наші тактичні рішення", — сказав він.

Передача літаків Україні - що відомо про військову допомогу Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна має отримати винищувачі F-16 від Бельгії цього року, однак точні терміни їх передачі поки не визначені. Про це повідомляв міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

Після початку використання Україною американських винищувачів F-16 було втрачено чотири такі літаки. Про це йдеться у матеріалі The War Zone, де опубліковані розповіді українських пілотів цих винищувачів.

Водночас Україна очікує на нові поставки бойової авіації. Окрім американських F-16 і французьких Mirage, Сили оборони мають отримати також шведські винищувачі Gripen, повідомив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Бельгія F-16 новини України Новини Бельгії
