Кількість загиблих різко зростає - нові деталі удару по багатоповерхівці в Харкові

Юрій Берендій
7 березня 2026, 17:52
Кількість жертв російського удару по Харкову зросла — рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію після влучання ракети у житловий будинок.
Удар по Харкову 7 березня - кількість загиблих стрімко зростає / Колаж: Главред, фото: ДСДС Харківської області

Кількість загиблих внаслідок російського терористичного удару по Харкову різко зросла. Вже відомо про 11 загиблих та 16 поранених. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов, ДСНС України, та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Під час пошуково-рятувальної операції на місці нічного ракетного удару знайдено фрагменти тіла ще однієї людини", - вказав мер міста.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Київському районі Харкова, зокрема загинули двоє дітей — 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик.

  Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА
  • Удар по Харкову в ніч на 7 березня
    Удар по Харкову в ніч на 7 березня Фото: ДСНС Харківщини, Харківська ОВА

Ще 16 людей зазнали поранень і звернулися по медичну допомогу.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають", - наголосили в ДСНС.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, РФ вдарила по житловому будинку в Харкові із застосуванням ракети "Изделие 30".

Ракета
Ракета "Изделие 30" / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 березня російські війська здійснили масштабну атаку по території України. Удари були зафіксовані в Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та в інших регіонах. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

В Харкові ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. За словами міського голови Ігоря Терехова, унаслідок атаки загинули щонайменше сім людей.

Мер уточнив, що серед загиблих є двоє дітей. Російська ракета забрала життя вчительки початкових класів ліцею №6 та її маленького сина, який навчався у другому класі. Також під завалами знайшли тіла учениці восьмого класу ліцею №16 та її матері.

Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

