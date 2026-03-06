Путін 'підставляє' Трампа: у The Washington Post дізналися про допомогу РФ Ірану

Росія передала Ірану інформацію про розташування американських військових об'єктів, включаючи військові кораблі та літаки.

РФ передає Ірану важливу інформацію / сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Головне:

Серйозний противник США опосередковано бере участь у війні в Ірані

РФ передала Ірану інформацію про розташування військових об'єктів США

Росія надає Ірану інформацію про цілі для нападу на американські війська на Близькому Сході, що є першою ознакою того, що ще один серйозний противник США опосередковано бере участь у війні.

Про це пише The Washington Post з посиланням на дані трьох обізнаних чиновників, які висловилися на умовах анонімності через делікатність питання.

"З початку війни в суботу Росія передала Ірану інформацію про розташування американських військових об'єктів, включаючи військові кораблі і літаки", - пише видання. "Схоже, це досить комплексна ініціатива", - зазначив одне з джерел газети.

За повідомленням, масштаби допомоги Росії Ірану в наведенні ракет не були до кінця зрозумілі. За словами офіційних осіб, здатність іранських військових визначати місцезнаходження американських військ погіршилася менш ніж за тиждень після початку бойових дій.

Двоє чиновників, знайомих з підтримкою Росією Ірану, заявили, що Китай, судячи з усього, не допомагає Ірану в оборонній сфері, незважаючи на тісні зв'язки між двома країнами.

Іран "завдає дуже точних ударів по радарах раннього попередження або радарах за горизонтом", - сказала Дара Массікот, експерт з російських збройних сил у Фонді Карнегі за міжнародний мир. "Вони роблять це дуже цілеспрямовано. Вони націлені на системи командування і управління", - додала вона.

Іран має лише кілька військових супутників і не має власної супутникової групи, що робить зображення, надані Росією, яка має набагато більш розвинені космічні можливості, надзвичайно цінними - особливо з огляду на те, що Кремль вдосконалив власні засоби наведення після років війни в Україні, зазначила Массікот.

/ Інфографіка: Главред

Ніколь Граєвскі, яка вивчає співпрацю Ірану з Росією в Белферському центрі Гарвардської школи Кеннеді, сказала, що іранські удари у відповідь були дуже "витонченими", як з точки зору цілей, на які націлився Тегеран, так і з точки зору його здатності в деяких випадках перевершити оборону США та їх союзників.

"Вони проривають протиповітряну оборону", - сказала вона, зазначивши, що якість ударів Ірану, здається, покращилася навіть у порівнянні з 12-денною війною з Ізраїлем минулого літа.

Пентагон швидко витрачає свої запаси високоточної зброї і перехоплювачів протиповітряної оборони, повідомили The Washington Post джерела, знайомі з цим питанням, підкресливши занепокоєння, висловлене генералом Деном Кейном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів, коли президент Дональд Трамп розмірковував над тим, чи схвалити операцію. Адміністрація намагалася применшити значення оцінки Кейна.

Прогноз експерта: чим загрожує РФ операція США в Ірані

Експерт з міжнародної політики, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, що Росія не зможе реально підтримати Іран у разі військової операції США, оскільки сама потребує ресурсів для захисту своїх кордонів.

За словами Огризко, якщо Росія вирішить надати Ірану свої останні сили, це може призвести до загрози її власній безпеці. Дипломат підкреслив, що ймовірність допомоги Ірану з боку Росії вкрай мала.

Крім того, він зазначив, що Іран може залишитися один на один з можливими наслідками операції США, оскільки удари, які можуть бути нанесені по країні, будуть надзвичайно потужними і руйнівними.

Операція США в Ірані — новини за темою

Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

Нагадаємо, в США заявляють, що мають достатні запаси озброєння для проведення операції "Епічна лють" і подальших дій, проте президент Дональд Трамп знову різко розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена передавати зброю Україні.

Раніше повідомлялося про те, що Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі після початку масованих ударів США та Ізраїлю по об'єктах режиму в Ірані.

