Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін "підставляє" Трампа: у The Washington Post дізналися про допомогу РФ Ірану

Олексій Тесля
6 березня 2026, 17:34
Росія передала Ірану інформацію про розташування американських військових об'єктів, включаючи військові кораблі та літаки.
Володимир Путін, прапор Росії, прапор Ірану
РФ передає Ірану важливу інформацію / сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Серйозний противник США опосередковано бере участь у війні в Ірані
  • РФ передала Ірану інформацію про розташування військових об'єктів США

Росія надає Ірану інформацію про цілі для нападу на американські війська на Близькому Сході, що є першою ознакою того, що ще один серйозний противник США опосередковано бере участь у війні.

Про це пише The Washington Post з посиланням на дані трьох обізнаних чиновників, які висловилися на умовах анонімності через делікатність питання.

відео дня

"З початку війни в суботу Росія передала Ірану інформацію про розташування американських військових об'єктів, включаючи військові кораблі і літаки", - пише видання. "Схоже, це досить комплексна ініціатива", - зазначив одне з джерел газети.

За повідомленням, масштаби допомоги Росії Ірану в наведенні ракет не були до кінця зрозумілі. За словами офіційних осіб, здатність іранських військових визначати місцезнаходження американських військ погіршилася менш ніж за тиждень після початку бойових дій.

Двоє чиновників, знайомих з підтримкою Росією Ірану, заявили, що Китай, судячи з усього, не допомагає Ірану в оборонній сфері, незважаючи на тісні зв'язки між двома країнами.

Іран "завдає дуже точних ударів по радарах раннього попередження або радарах за горизонтом", - сказала Дара Массікот, експерт з російських збройних сил у Фонді Карнегі за міжнародний мир. "Вони роблять це дуже цілеспрямовано. Вони націлені на системи командування і управління", - додала вона.

Іран має лише кілька військових супутників і не має власної супутникової групи, що робить зображення, надані Росією, яка має набагато більш розвинені космічні можливості, надзвичайно цінними - особливо з огляду на те, що Кремль вдосконалив власні засоби наведення після років війни в Україні, зазначила Массікот.

Путін 'підставляє' Трампа: у The Washington Post дізналися про допомогу РФ Ірану
/ Інфографіка: Главред

Ніколь Граєвскі, яка вивчає співпрацю Ірану з Росією в Белферському центрі Гарвардської школи Кеннеді, сказала, що іранські удари у відповідь були дуже "витонченими", як з точки зору цілей, на які націлився Тегеран, так і з точки зору його здатності в деяких випадках перевершити оборону США та їх союзників.

"Вони проривають протиповітряну оборону", - сказала вона, зазначивши, що якість ударів Ірану, здається, покращилася навіть у порівнянні з 12-денною війною з Ізраїлем минулого літа.

Пентагон швидко витрачає свої запаси високоточної зброї і перехоплювачів протиповітряної оборони, повідомили The Washington Post джерела, знайомі з цим питанням, підкресливши занепокоєння, висловлене генералом Деном Кейном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів, коли президент Дональд Трамп розмірковував над тим, чи схвалити операцію. Адміністрація намагалася применшити значення оцінки Кейна.

Прогноз експерта: чим загрожує РФ операція США в Ірані

Експерт з міжнародної політики, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, що Росія не зможе реально підтримати Іран у разі військової операції США, оскільки сама потребує ресурсів для захисту своїх кордонів.

За словами Огризко, якщо Росія вирішить надати Ірану свої останні сили, це може призвести до загрози її власній безпеці. Дипломат підкреслив, що ймовірність допомоги Ірану з боку Росії вкрай мала.

Крім того, він зазначив, що Іран може залишитися один на один з можливими наслідками операції США, оскільки удари, які можуть бути нанесені по країні, будуть надзвичайно потужними і руйнівними.

Операція США в Ірані — новини за темою

Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

Нагадаємо, в США заявляють, що мають достатні запаси озброєння для проведення операції "Епічна лють" і подальших дій, проте президент Дональд Трамп знову різко розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена передавати зброю Україні.

Раніше повідомлялося про те, що Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі після початку масованих ударів США та Ізраїлю по об'єктах режиму в Ірані.

Інші новини:

Про джерело: The Washington Post

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії новини США новини Ірану Атака на Іран
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ націлилася на захоплення великих міст: Зеленський назвав терміни наступу РФ

РФ націлилася на захоплення великих міст: Зеленський назвав терміни наступу РФ

18:35Україна
Хвилина мовчання обов'язкова для всіх українців: Зеленський підписав закон

Хвилина мовчання обов'язкова для всіх українців: Зеленський підписав закон

17:52Україна
Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

17:50Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з котом за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з котом за 33 с

Насіння перцю "прокинеться" миттєво: простий метод, який дає дружні сходи

Насіння перцю "прокинеться" миттєво: простий метод, який дає дружні сходи

Притягнуть гроші та удачу: яких знаків зодіаку закрутить фінансовий вихор

Притягнуть гроші та удачу: яких знаків зодіаку закрутить фінансовий вихор

Китайський гороскоп на завтра 7 березня: Тиграм - конфлікти, Собакам - роздратування

Китайський гороскоп на завтра 7 березня: Тиграм - конфлікти, Собакам - роздратування

Викликають сміх і водночас легкий жах: які дивні зачіски були модними в СРСР

Викликають сміх і водночас легкий жах: які дивні зачіски були модними в СРСР

Останні новини

18:35

РФ націлилася на захоплення великих міст: Зеленський назвав терміни наступу РФ

18:13

У Порошенка заборгували понад 55 млн грн за оренду офісу, - компанія-орендодавець

17:57

Потеплішає до +15°, але є нюанс: якою буде погода на Львівщині 7-8 березня

17:52

Хвилина мовчання обов'язкова для всіх українців: Зеленський підписав закон

17:51

Людина, яка готується до кінця світу, зробила тривожну заяву: чого побоюватися

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
17:50

Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

17:41

На будь-яку весняну погоду: що взувати весною 2026Відео

17:34

Путін "підставляє" Трампа: у The Washington Post дізналися про допомогу РФ Ірану

17:32

В Україні обрали найефективніших фінансових директорів: хто отримав головні відзнаки PR

Реклама
17:09

Як кішки виявляють любов до господарів: жести, про які не думають

16:56

Дефіцит популярної крупи в Україні: ціни можуть сягнути рекордних позначок

16:36

Буде як з картинки: чим підживити моркву навесні для хорошого врожаюВідео

16:34

Атакують з двох напрямків: окупанти наступають до центру Гришино

16:33

Яка стара назва міста Хмельницький: про неї вже не пам’ятають навіть місцеві

16:23

Єва Мішалова ридаючи вийшла на зв'язок після смерті Ігоря Комарова - що вона сказалаВідео

16:20

Збройне захоплення авто Ощадбанку: в Угорщині похвалилися викраденими цінностямиФото

16:18

Кейт Міддлтон замінила королівські коштовності на сережки за 50 доларів

16:14

Найближчими тижнями буде прогрес у переговорах з РФ - Віткофф

16:11

Мороз ще не здається: на Тернопільщині очікуються температурні гойдалки

16:06

СБУ знищує російський флот прямо в портах. Це новий етап демілітаризації - експерт

Реклама
16:02

"Як остання ганчірка": Леся Нікітюк розчулила в день народження мами

15:37

США дозволили Індії купувати російську нафту: названо загрози такого рішення

15:29

Якою водою потрібно вмитися 7 березня: прикмети на свято 7 березня

15:29

НАБУ зберегло схеми на енергоринку, – експрокурор САП зробив припущення, що Бюро розчищає ринок під своїх

15:21

Чи можна слухати музику у Великий піст: священник поставив крапку у питанніВідео

15:20

Чому 7 березня потрібно присвятити очищенню душі: яке церковне свято

15:16

Пара вирушила у відпустку мрії, але хлопець припустився помилки: що він зробивВідео

14:57

МЗС звернулось до українців із терміновою заявою через скандал в Угорщині

14:55

Прем’єра серіалу "Скарби" — ексклюзивно на Київстар ТБ

14:46

"Ніколи не бачив, щоб так плакав": Харчишин поділився болем сина-воїна

14:42

Викрадення українських інкасаторів в Угорщині: поліція почала розслідування

14:33

Як раніше видаляли волосся на тілі: жахливі радянські та середньовічні методи

14:30

Альона Омаргалієва стала учасницею шоу "Я люблю Україну" у спецвипуску до Дня боротьби за права жінок

14:17

Раз-два і готово: вишуканий бюджетний салат з бурякаВідео

14:15

Політолог про політсилу Терехова-Кіма: в партійних перегонах з’являється ще один перспективний гравець

14:09

Теплий чи холодний відтінок - як помада змінює колір зубів

14:03

Наїсться вся сім'я: рецепт вечері без заморочок з курячого філе

13:47

Кожна поїздка стане економнішою: як швидко зменшити розхід палива в автоВідео

13:42

Гороскоп на завтра 7 березня: Овнам - непорозуміння, Рибам - успіх

13:30

"Я більше не вірю": Олена Тополя висловилася про кохання після розлучення

Реклама
13:29

Чоловік отримав особняк за мільйони всього за 15 фунтів: як так вийшло

13:28

Як уникнути запаху поту та жовтих плям на одязі: ефективні способи боротьби

13:11

Продавці змінили ціни: скільки в Україні коштують квіти перед 8 березня

12:58

Економіка протримається трохи довше: експерт сказав, що відтермінує крах РФ

12:46

Наші - вдома: з російського полону повернулися сотні військовихФото

12:43

Гороскоп Таро на завтра, 7 березня: Овнам - важливий момент, Левам - удача

12:24

"Мені страшно": Маша Машкова різко висловилася про ТрампаВідео

12:12

Секрет соковитих котлет: які популярні інгредієнти зіпсують навіть найкраще м’ясо

12:10

Як швидко вигнати крота з ділянки — ефективний і безпечний метод

12:01

"Сім років колонії": в РФ суворо карають Тетяну Лазарєву за позицію

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти