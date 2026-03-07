Жадане потепління: температура на Тернопільщині скоро різко підскочить

Що важливо, по усій області оголошено перший рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Тернопільській області

Погода в Тернопільській області у найближчі два дні буде ясною, без опадів. Однак вночі та вранці на окремих ділянках доріг очікується ожеледиця. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Тернополі 8 березня

У неділю на Тернопільщині очікується малохмарна погода. Вітер буде південно-східного напрямку, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься -3 до +2 градусів, вдень очікується +8…+13 градусів. У місті Тернопіль вночі прогнозується 0…-2 градуси, але вдень температура підніметься до +8…+10 градусів.

Також у цей день по усій області оголошено перший рівень небезпечності (жовтий) через ожеледицю.

Погода в Тернополі 9 березня

У понеділок в Тернополі буде ясно. Також очікується вітер південно-східного напрямку, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі буде в межах від -2 до +3 градусів, а вдень прогнозується +9…+14 градусів.

Погода в Тернополі

Погода в Україні на вихідних

Синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні на вихідних матиме весняний характер.

За його словами, на тлі слабкого вітру, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +5…+10 градусів, а на крайньому заході до +11…+13 градусів.

"Таким чином, середньодобові показники температури виявляться вищими за норму приблизно на 2 – 5 градусів", - наголосив він.

Як повідомляв Главред, у неділю, 8 березня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. День обіцяє бути сонячним та по-справжньому теплим.

Синоптики говорили, що на вихідних Тернопільська область перебуватиме в полі високого тиску. Через це збережеться ясна та суха погода з невеликими від’ємними температурними показниками вночі та денними максимумами біля +10 градусів.

Перші вихідні березня у Полтаві та області будуть супроводжуватися помірно теплою та сухою погодою. Температура повітря вночі опуститься до 4 градусів морозу - 1 градуса тепла, але вдень помітно підвищиться - до 4-9 градусів тепла.

