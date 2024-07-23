У ВР саботували заборону УПЦ - з гучним скандалом розійшлися до серпня

Депутати встигли проголосувати за продовження воєнного стану і загальної мобілізації.

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Рада розійшлася до серпня з гучним скандалом / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, Ярослав Железняк

Верховна Рада скасувала усі наступні засідання аж до серпня. У вівторок, 23 липня, їй вдалося тільки проголосувати за продовження воєнного стану і загальної мобілізації, пише нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, у парламентській залі стався конфлікт між членами провладної коаліції та опозицією через небажання перших виносити на голосування законопроєкт про заборону УПЦ МП, діяльність якої повʼязують з Російською православною церквою.

Своєю чергою, депутат від "ЄП" Олексій Гончаренко уточнив, що голова комісії, відповідальної за розробку проєкту, Микита Потураєв відповів, що винесення ініціативи заблокувала "Слуга народу".

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Потураєв, каже Гончаренко, "не розуміє такої позиції" своїх колег.

Після оголошення 30-хвилинної перерви депутати від "Євросолідарності" заблокували трибуну. Народні обранці тримали у руках плакати з написами "Московська церква вбиває", "Час зупинити найбільшу агентурну мережу Москви" тощо.

Депутати тримають плакати з написами: "Московська церква вбиває" та "РПЦ - це підтримка війни" / Фото: Ярослав Железняк

Парламентарі наполягали, що без винесення проєкту про УПЦ МП інші ініціативи розглядати не будуть.

Однак проєкт про діяльність УПЦ на голосування так і не винесли. Депутати розійшлися до серпня.

Хто такий Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

УПЦ МП в Україні - головне про можливу заборону

У жовтні 2023 року депутати підтримали законопроєкт №8371 про заборону діяльності на території України релігійних організацій пов'язаних із Росією. "За" проголосували 267 депутатів. Законопроєкт прийнято у першому читанні.

До слова, низка священнослужителів УПЦ МП різного рівня "палилися" на підтримці агресії Росії проти України і навіть ставали колаборантами на окупованих територіях, допомагаючи окупантам тероризувати і вбивати цивільних українців.

На початку грудня 2022 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі

Доктор історичних наук, професор Національного університету "Острозька академія" Андрій Смирнов розповів в інтервʼю Главреду, що повністю заборонити УПЦ МП поки неможливо.

"УПЦ МП не буде повністю заборонена, бо релігійні об’єднання не мають статусу юридичної особи і наразі відсутні законодавчі механізми для того, щоб унеможливити діяльність РПЦ в Україні", - сказав експерт.

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