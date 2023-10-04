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Продавали зброю і дитячу порнографію: СБУ викрила купу промосковських попів

Ангеліна Підвисоцька
4 жовтня 2023, 19:11 оновлено 4 жовтня, 19:45
Правоохоронці викрили понад 60 промосковських кліриків, яких засудили за держзраду, продаж зброї та порнографії, а також розпалювання релігійної ворожнечі.
УПЦ МП, СБУ
Клірики УПЦ МП продавали зброю і дитячу порнографію / Колаж: Главред, фото: church.ua, УНИАН

В Україні викрили кліриків УПЦ МП, які працювали на РФ. Ці священники продавали не тільки зброю, а й дитячу порнографію. Про це повідомляє Служба безпеки України.

З початку повномасштабної війни СБУ викрили понад 60 промосковських кліриків, з яких 14 - митрополити церкви. Правоохоронці викрили 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва РФ. Ще 18 справ пов'язані з публічною агітацією до релігійної ненависті, продажу вогнепальної зброї та порнографії.

"У результаті оперативних та слідчих дій 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки. Завдяки цьому двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в полоні у ра**истів", - йдеться у повідомленні.

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Так, наприклад, настоятель Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УМП МП "здавав" окупантам учасників руху опору на території громади. Після цього окупанти брали людей у полон та катували їх. Настоятеля засудили до 12 років тюрми. Згодом його вдалося обміняти на українських захисників.

Клірик Горлівської єпархії УПЦ МП хотів обрати окупаційне керівництво місцевої "адміністрації". За це він отримав 7 років позбавлення волі і також був обміняний. А на Вінниччині до 5-ти років засудили керуючого Тульчинською єпархією УПЦ МП, який виправдовував окупацію українських територій.

Справа екснамісника Лаври Павла Лебедя

1 квітня СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу за двома статтями Кримінального кодексу. У його будинку також був проведений обшук. Там правоохоронці знайшли коштовні речі, ікони та речі, які вказують на проросійські погляди митрополита Павла.

Після того, як "Паша-мерседес" кілька місяців провів під домашнім арештом, йому у липні суд змінив "запобіжний" на тримання під вартою у СІЗО з можливістю внесення застави – вийти він зможе під величезну заставу у розмірі 33 мільйонів гривень.

Проте 7 серпня стало відомо, що Павла Лебедя вже випустили під заставу. Митрополит та його адвокат стверджують, що 33 мільйони гривень на заставу назбирали "більш ніж тисяча людей".

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війна в Україні СБУ УПЦ МП вторгнення Росії
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