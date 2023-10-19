267 'За': Рада зробила перший крок для заборони УПЦ МП в Україні

Депутати підтримали законопроект №8371 про заборону діяльноті на території України релігійних організацій пов'язаних із Росією. "За" проголосували 267 депутатів. Законопроект прийнято у першому читанні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
На черговому засіданні Верховної Ради 19 жовтня було прийнято рішення про заборону УПЦ Московського Патріархату більшістю голосів, що є першим кроком у процесі припинення функціонування прокремлівської церкви в Україні.
Як голосували по фракціях:
- Слуга народу – 175;
- Європейська солідарність – 26;
- Батьківщина – 17;
- Платформа за життя та мир – 1;
- За майбутнє – 8;
- Голос – 18;
- Довіра – 12;
- Відновлення України – 0;
Відомо, що проти законопроєкту проголосували 14 депутатів, також двоє утрималися і 17 не голосували. Серед тих, хто не підтримав заборону УПЦ МП – 11 депутатів від "Платформи за життя та мир", а також троє від "Відновлення України".
Скандали навколо УПЦ МП
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представники Української Православної церкви Московського патріархату повинні залишити Києво-Печерську лавру. Про це заявив Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов, зазначивши, що "ніхто нікого не збирається витягувати звідти за ноги або застосовувати насильство".
Водночас, в Україні викрили кліриків УПЦ МП, які працювали на РФ. Ці священники продавали не тільки зброю, а й дитячу порнографію. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Також, очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП у Вінницькій області Іонафана засудили до 5 років позбавлення волі за публічне виправдання війни країни-агресорки Росії проти України.
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