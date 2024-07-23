Сьогодні Рада продовжить мобілізацію та воєнний стан в Україні

Згідно із законопроєктом, воєнний стан і мобілізацію буде продовжено з 12 серпня на 90 днів, тобто до 9 листопада 2024 року.

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Сьогодні Рада продовжить терміни мобілізації та воєнного стану / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Президент України 23 липня вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, проєкти законів будуть сьогодні затверджені комітетом та проголосовані парламентом.

Згідно із законопроектом, воєнний стан і мобілізацію буде продовжено з 12 серпня на 90 днів, тобто до 9 листопада 2024 року.

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"Це буде вже дванадцяте голосування парламенту за ці питання", - додав Железняк.

У Раду внесли проєкти законів про продовження мобілізації та воєнного стану / скріншот

Оновлено. Комітет з питань оборони підтримав укази президента "Про продовження дії воєнного стану" та "Про продовження загальної мобілізації".

Рішення ухвалено одноголосно: 13 голосів "за".

"Далі потрібно 226+ голосів парламенту сьогодні та підпис президента", - додав нардеп.

Мобілізація в Україні - останні новини

У травні та червні 2024 року рівень мобілізації в Україні зріс більш ніж удвічі порівняно з попередніми двома місяцями. Речник Міноборони Богдан Сеник назвав це "позитивною тенденцією".

Нещодавно набув чинності закон, який запроваджує нові штрафи за ухилення від мобілізації. У Міністерстві юстиції роз'яснили, яким чином діятиме закон щодо тих, хто ухиляється від військового обліку і не сплачує за це штраф.

Тим часом після скасування статусу "обмежено придатний" в Україні люди, які мали цей статус, мають повторно пройти медичне обстеження. Як розповів начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, полковник Роман Горбач, приблизно десяту частину військовозобов'язаних визнають непридатними до військової служби.

Міністерство оборони України не бачить необхідності вносити зміни до законодавства щодо мобілізації осіб віком до 25 років.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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