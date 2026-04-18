У РФ є перевага: у ДШВ попередили про загрозу для ключового міста на сході

Противник має перевагу в межах житлової забудови Покровська та Мирнограда, повідомив Володимир Польовий.

ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На фронті війська РФ зосереджують сили на південних околицях Мирнограда в Донецькій області, використовуючи житлову забудову як природне укриття.

"Противник дійсно має перевагу зараз у межах житлової забудови Покровська та Мирнограда. Вона надає йому насамперед укриття", — повідомив начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий в ефірі Радіо Донбас Реалії.

За словами речника 7-го корпусу, складність ураження пов'язана з тим, що роботі звичайних тактичних FPV (а не БПЛА категорії Middle Strike дальністю 100 км) заважає забудова: "Висотні будівлі Мирнограда та Покровська — вони як гори, як ліс, що стоїть перед російською логістикою і прикриває їхній радіогоризонт", — зазначив український військовий.

Спроби зазирнути за ці висотки за допомогою ретрансляторів або розвідників, каже Польовий, натрапляють на активну роботу російської ППО. Навіть нові дрони на оптоволокні в місті втрачають ефективність –– у щільній забудові кабель просто лягає на землю, перегинається або обривається об гострі кути будинків, які "стирчать, як зуби".

Незважаючи на ці технологічні обмеження, речник корпусу додав: південь Мирнограда не є абсолютною "сліпою зоною". Поразки там трапляються, однак складність міського рельєфу та пріоритети командування зараз роблять цей напрямок одним із найскладніших для роботи безпілотників.

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

