РФ запустила "Калібри" та підняла "Тушки": коли очікувати ракети над Україною

Руслан Іваненко
2 червня 2026, 00:26оновлено 2 червня, 01:40
Моніторингові ресурси відстежують пуски ракет і політ Ту-95МС та Ту-160 у напрямку пусків.
РФ запустила
Повітряні сили повідомили про пуски "Калібрів" / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

  • Пуски "Калібрів" із Каспійського моря
  • Виліт Ту-95МС та Ту-160
  • Можливі дві хвилі атак

У ніч із 1 на 2 червня російські окупаційні війська здійснили запуск крилатих ракет морського базування по території України. Повітряні сили ЗСУ повідомили про нову ракетну загрозу, зафіксувавши пуски ракет типу "Калібр" з акваторії Каспійського моря.

Орієнтовний час входу ракет у повітряний простір України становить близько 02:00.

У Повітряних силах ЗСУ закликали громадян уважно стежити за офіційними повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

У разі оголошення тривоги українців просять негайно пройти до укриттів і залишатися там до завершення небезпеки.

За даними моніторингових каналів, попередньо йдеться щонайменше про 16 ракет морського базування.

Крім того, за попередньою інформацією, зафіксовано виліт групи бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" та Ту-160 з аеродрому "Українка". Орієнтовний підліт до пускових рубежів становить близько 1:30. За даними моніторингового каналу "Николаевский Ванек", імовірно, вночі можливі дві хвилі ракетних атак.

РФ запустила
Ракети, якими РФ б’є по Україні / Інфографіка: Главред

Уточнюється, що з аеродрому "Оленья" зафіксовано три борти Ту-95МС, які взяли курс у напрямку пускових рубежів у районі Вологди. Також з аеродрому "Українка" вилетіли три борти Ту-160, що рухаються в тому ж напрямку.

Оновлено 01:25: За даними аналітиків у районі міста Вологда бомбардувальники Ту-160 здійснили перші пускові маневри. Очікується, що невдовзі аналогічні дії виконають і Ту-95МС.За попередніми оцінками, якщо маневри не є імітаційними, час підльоту до повітряного простору України становить орієнтовно 02:30–03:00.

Можливі цілі нового удару РФ по Києву - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов припускає, що під час можливих майбутніх атак на Київ російські війська можуть зосередити удари на об’єктах критичної інфраструктури.

За його словами, серед потенційних цілей можуть бути системи водопостачання та водовідведення, зокрема водоканали й очисні споруди. Він зазначає, що ураження таких об’єктів може мати серйозні гуманітарні наслідки для мешканців столиці.

Жданов підкреслює, що особливо критичними є можливі перебої в роботі каналізаційної системи, оскільки це ускладнює забезпечення належних санітарних умов у місті. На його думку, відсутність водопостачання та водовідведення може створити значні виклики для життєдіяльності мегаполіса.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, російські війська в ніч на 1 червня атакували Харків ударними безпілотниками. У місті зафіксовано влучання в декількох районах. В результаті ворожого удару по Основянському району постраждали дві людини. Медики надали їм необхідну допомогу.

Крім того, президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія може готувати новий масштабний удар по території України. Про це він повідомив у зверненні до українців.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Одеську область великою кількістю ударних дронів. Під ударом опинився пологовий будинок. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

