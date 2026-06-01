Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Тепер є ми": зірка "Спіймати Кайдаша" оголосила про поповнення у родині

Христина Трохимчук
1 червня 2026, 17:36
google news Підпишіться
на нас в Google
Христина Корчинська чекає на дитину.
Крістіна Федорак вагітна
Христина Федорак вагітна / колаж: Главред, фото: instagram.com, Христина Корчинська

Ви дізнаєтеся:

  • Христина Корчинська вагітна
  • Як вона розповіла про свій стан

Відома українська актриса Христина Корчинська оголосила про вагітність. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", фільмів "Гуцулка Ксеня", "Перевізниця" та "Малевич" чекає на первістка, про що повідомила в Instagram і розповіла подробиці в інтерв'ю OBOZ.UA.

Актриса опублікувала зворушливе відео зі своїм чоловіком, продемонструвавши вагітний животик. Для зйомки знаменитість обрала мінімалістичні та стримані образи — класична сорочка, піджак і штани лише підкреслювали ніжний стан Корчинської.

відео дня

"Спочатку були Ти і Я. Тепер є Ми. Наш новий світ", — написала Христина.

Крістіна Корчинська чекає на дитину
Христина Корчинська чекає на дитину / фото: instagram.com, Христина Корчинська

В інтерв'ю актриса зізналася, що вже знає стать майбутньої дитини, але поки не збирається оголошувати її публічно. Зірка впевнена, що головне для її первістка — бути здоровим.

"Поки що не хочу про це говорити, але ми вже знаємо стать дитини. Чесно кажучи, для нас взагалі не мало значення: хлопчика чи дівчинку чекаємо. Це наша перша дитина, тому головне, щоб все було добре", — висловилася Корчинська.

Крістіна Корчинська — чоловік
Христина Корчинська — чоловік / фото: instagram.com, Христина Корчинська

Зірка зізналася, що до самого останнього моменту її вагітність залишалася практично непомітною для оточуючих. Навіть у травні вона все ще активно виходила на сцену і грала у виставах, зокрема у знаменитій "Конотопській відьмі". Через це багато колег по театру та шанувальників взагалі нічого не підозрювали і дізналися радісну новину лише з її публікації в соцмережах.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що колишнє подружжя Ірина Білик та Діма Коляденко, між якими ще недавно вирували неабиякі пристрасті та літали іскри, несподівано для всіх помирилися. Відомий шоумен сам поділився цією радісною новиною, виклавши дуже зворушливе відео.

Також режисер Семен Горов відкрито висловився про Таїсію Повалій, яка зрадила рідну країну, і торкнувся теми її натягнутих стосунків із сином. Режисер зазначив, що її реальні політичні погляди ніколи не були секретом, але його здивувала новина про розлад у стосунках співачки з дитиною.

Вас може зацікавити:

Про серіал: "Спіймати Кайдаша"

"Спіймати Кайдаша" — український 12-серійний телесеріал 2020 року. Стрічку створила компанія "ПроКіно" для телеканалу СТБ. Сценаристка та виконавча продюсерка проєкту — Наталія Ворожбит. За основу сюжету телесеріалу взято повість Івана Нечуя-Левицького "Сім'я Кайдаша".

Прем'єра телесеріалу відбулася 2 березня 2020 року на телеканалі "СТБ". Незважаючи на шалений успіх серіалу, Наталія Ворожбит неодноразово зазначала, що не планує створювати другий сезон.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу Спіймати Кайдаша
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський дав доручення дипломатам після Ставки: що в пріорітеті

Зеленський дав доручення дипломатам після Ставки: що в пріорітеті

19:56Війна
"Проблеми ігноруються": Лубинець обурений порушеннями прав громадян під час мобілізації

"Проблеми ігноруються": Лубинець обурений порушеннями прав громадян під час мобілізації

19:17Україна
Найгірший показник за 3 роки: яку площу України РФ окупувала в травні

Найгірший показник за 3 роки: яку площу України РФ окупувала в травні

18:12Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Софія Ротару з'явилася в Києві та зізналася в коханні

Софія Ротару з'явилася в Києві та зізналася в коханні

Чому в СРСР спецслужби носили саме шкіряні куртки: відповідь здивує багатьох

Чому в СРСР спецслужби носили саме шкіряні куртки: відповідь здивує багатьох

В українській мові немає слова "почва": як правильно називати землю - знають не всі

В українській мові немає слова "почва": як правильно називати землю - знають не всі

Доля готує щедрий подарунок: який знак зодіаку опиниться в центрі уваги в червні 2026

Доля готує щедрий подарунок: який знак зодіаку опиниться в центрі уваги в червні 2026

Життя чотирьох знаків зодіаку кардинально зміниться після "блакитного місяця"

Життя чотирьох знаків зодіаку кардинально зміниться після "блакитного місяця"

Последние новости

19:57

Куди насправді зникла техніка з ЧАЕС: таємниця, яку приховували роками

19:56

Зеленський дав доручення дипломатам після Ставки: що в пріорітеті

19:29

Догляд за перцем у червні: чому більше не потрібно обривати квіти

19:17

Чим протерти меблі, щоб пил не осідав тижнями: трюк, про який знають одиниці

19:17

"Проблеми ігноруються": Лубинець обурений порушеннями прав громадян під час мобілізації

Росія готується захопити один із обласних центрів України, це мета на 2026 рік - ПреображенськийРосія готується захопити один із обласних центрів України, це мета на 2026 рік - Преображенський
19:10

Як атаки на нафтову інфраструктуру впливають на Росію: Невзлін назвав головний ефектмнение

19:01

Урожай буде до кінця літа: що потрібно посіяти на городі у червніВидео

18:46

Цибуля виросте великою і добре зберігатиметься: чим підживити її у червніВидео

18:39

Жаба залізла до хати: чому не можна її чіпати та чого чекати родині

Реклама
18:24

Деякі продукти відчутно здорожчають влітку: експерти розповіли, що найбільше зросте в ціні

18:14

СБУ нарощує інтенсивність дронових ударів по рф, "діра" в її бюджеті збільшується, - експерт

18:12

Найгірший показник за 3 роки: яку площу України РФ окупувала в травні

18:03

Дуа Ліпа офіційно вийшла заміж – як пройшло весілля

17:53

Які українські прізвища були під забороною в СРСР: змушували змінювати

17:36

"Тепер є ми": зірка "Спіймати Кайдаша" оголосила про поповнення у родиніВидео

17:30

У регіонах будуть дощі: де буде найхолодніша погода

17:15

Трамп звернувся до Сі Цзіньпіна із проханням допомогти завершити війну в Україні – ЗМІ

17:02

В українській мові немає слова "плєсєнь": як сказати правильно - знають не всі

17:01

РФ вдарила по пологовому на Одещині: у момент атаки жінка народжувала дитину

16:54

Які люди мають "золоту ауру": місяць народження розкриє приховані риси

Реклама
16:45

Як не зіпсувати стильний образ зачіскою: 4 важливі правила на всі випадки життяВидео

16:22

На Житомирщині прикордонники збили "Шахед" зі стрілецької зброї

16:15

Чому 2 червня не можна ходити на цвинтар: яке церковне свято

16:07

На один знак зодіаку чекає неймовірний місяць кохання: гороскоп на червень 2026Видео

16:06

Долар і євро раптово підскочив: новий курс валют на 2 червня

16:05

Які речі категорично не можна витирати паперовими рушниками: список здивує

16:04

Риба сама проситиметься на гачок: найкращі дні для риболовлі у червні 2026Видео

16:00

Чи можна давати дітям пити сік: спеціаліст попередив батьків про шкоду

15:49

Носив на руках: Коляденко та Білик вразили несподіваним возз'єднаннямВидео

15:34

Коли почнеться "грошовий дощ": найвдаліші дні для Козерогів у червні 2026 року

15:15

ТЦК можуть розформувати: в Україні готують реформу війська

15:00

Людей закликають мити підлогу чорним чаєм влітку – причина здивуєВидео

14:59

Чому багатоніжки з'являються в будинку: як позбутися їх раз і назавждиВидео

14:51

Поцілили просто по лікарні: росіяни цинічно обстріляли медзаклад на Сумщині

14:43

Стіни більше не мокрітимуть: простий домашній засіб допоможе вирішити проблему

14:39

Путін втратив шанс укласти мирну угоду, в РФ заговорили про кінець війни - ЗМІ

14:37

"Доведеться їхати в росію". Екс-власник Дельта Банку Микола Лагун марно намагається оскаржити в суді санкції РНБО і указ Зеленського - ЗМІ

14:06

"Манкуртство": відомий режисер пройшовся по розриву Повалій із сином

14:00

Помиляється кожен другий водій: тест з ПДР з нерегульованим перехрестямВидео

13:43

5 заборон у свято 2 червня: які прикмети та заборони не можна порушувати

Реклама
13:19

Трамп може покласти край війні Росії: у Forbes назвали дієвий інструмент проти Путіна

13:14

"Дуже тяжко": помер популярний герой шоу "Хата на тата"Видео

12:53

Аварійні відключення повернулися: без світла залишилися тисячі жителів Полтавщини

12:29

ГВР та Всеукраїнська федерація рукопашного бою підписали меморандум про співпрацю

12:18

Українців в ЄС можуть позбавити захисту: ЗМІ дізналися, кого торкнуться зміни

12:07

Помилка, яку роблять майже усі: при якій температурі насправді слід прати рушники

12:04

Китайський гороскоп на завтра, 2 червня: Кролям — мстивість, Мавпам — драма

11:53

Сонце різко змінило активність: прогноз магнітних бур на 1–3 червня 2026 року

11:34

Прийде потепління, але не всюди: у яких областях затримається негода

11:34

Можна заощадити багато грошей: які прилади треба вимикати на ніч

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти