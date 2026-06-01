"Тепер є ми": зірка "Спіймати Кайдаша" оголосила про поповнення у родині

Христина Корчинська чекає на дитину.

Христина Федорак вагітна / колаж: Главред, фото: instagram.com, Христина Корчинська

Христина Корчинська вагітна

Відома українська актриса Христина Корчинська оголосила про вагітність. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", фільмів "Гуцулка Ксеня", "Перевізниця" та "Малевич" чекає на первістка, про що повідомила в Instagram і розповіла подробиці в інтерв'ю OBOZ.UA.

Актриса опублікувала зворушливе відео зі своїм чоловіком, продемонструвавши вагітний животик. Для зйомки знаменитість обрала мінімалістичні та стримані образи — класична сорочка, піджак і штани лише підкреслювали ніжний стан Корчинської.

"Спочатку були Ти і Я. Тепер є Ми. Наш новий світ", — написала Христина.

Христина Корчинська чекає на дитину / фото: instagram.com, Христина Корчинська

В інтерв'ю актриса зізналася, що вже знає стать майбутньої дитини, але поки не збирається оголошувати її публічно. Зірка впевнена, що головне для її первістка — бути здоровим.

"Поки що не хочу про це говорити, але ми вже знаємо стать дитини. Чесно кажучи, для нас взагалі не мало значення: хлопчика чи дівчинку чекаємо. Це наша перша дитина, тому головне, щоб все було добре", — висловилася Корчинська.

Христина Корчинська — чоловік / фото: instagram.com, Христина Корчинська

Зірка зізналася, що до самого останнього моменту її вагітність залишалася практично непомітною для оточуючих. Навіть у травні вона все ще активно виходила на сцену і грала у виставах, зокрема у знаменитій "Конотопській відьмі". Через це багато колег по театру та шанувальників взагалі нічого не підозрювали і дізналися радісну новину лише з її публікації в соцмережах.

Про серіал: "Спіймати Кайдаша" "Спіймати Кайдаша" — український 12-серійний телесеріал 2020 року. Стрічку створила компанія "ПроКіно" для телеканалу СТБ. Сценаристка та виконавча продюсерка проєкту — Наталія Ворожбит. За основу сюжету телесеріалу взято повість Івана Нечуя-Левицького "Сім'я Кайдаша". Прем'єра телесеріалу відбулася 2 березня 2020 року на телеканалі "СТБ". Незважаючи на шалений успіх серіалу, Наталія Ворожбит неодноразово зазначала, що не планує створювати другий сезон.

