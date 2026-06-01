"У противника знизився рівень страху": окупанти посилили наступ - військовий

Віталій Кірсанов
1 червня 2026, 22:24
Окупаційні сили намагаються просунутися вглиб української оборони.
Російські війська змінюють тактику ведення бойових дій на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Окупанти діють малими групами
  • Військові РФ стали краще підготовлені до протидії українським дронам

З початку весни російська армія посилила наступальні дії на Олександрівському напрямку. Про це повідомив "Суспільному" український військовослужбовець з позивним "Аякс".

За його словами, окупаційні сили продовжують концентрувати особовий склад на раніше зайнятих позиціях і роблять спроби просунутися вглиб української оборони. Для цього противник дедалі частіше використовує невеликі піхотні групи, розраховуючи на скритність і мобільність.

Військовий зазначив, що російські підрозділи змінили тактику і діють малими групами, а іноді навіть по одному або по двоє. Такі групи намагаються непомітно перетинати відкриті ділянки місцевості або просуватися вздовж лісосмуг і насаджень.

"Вже є навіть випадки, коли вони йдуть по одному… долають по 500 метрів… Тобто зараз вони знову активізувалися, накопичили у себе особовий склад. Таке враження, що він у них не закінчується", – зазначив військовий.

Він також додав, що російські військові, ймовірно, стали краще підготовлені до протидії українським дронам. Зокрема, вони намагаються збивати FPV-дрони та розвідувальні БПЛА, а також краще орієнтуються під час бойових дій.

За словами військового, у противника знизився рівень страху перед поразкою, а тактика дій поступово адаптується до умов сучасної війни з активним використанням безпілотників.

Українські захисники продовжують відстежувати та знищувати ворожі групи на цьому напрямку.

Чому втрати армії РФ на фронті зростають — думка експерта

Главред писав, що, за словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, великі втрати в лавах російської армії пов'язані з багатьма факторами.

Перш за все, Росія використовує своїх солдатів як "м'ясо", а сама концепція ведення війни лише піхотою вже підвищує рівень втрат. Концепція застосування малих тактичних груп дозволяє інфільтруватися, але рівень втрат — величезний. Якщо малу тактичну групу виявляють, і вона опиняється під обстрілом, то ймовірність евакуації близька до нуля, тобто це неможливо. Тому "трійки" перетворюються на "двійки". І тому – мінімальне просування та величезні втрати.

Ситуація на фронті – останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після непростого зимового періоду Україна вступила в літній етап бойових дій із більш стійкими позиціями. Одним із ключових факторів, що сповільнили просування російських військ, став стрімкий розвиток українських безпілотних технологій.

Нещодавно Силами оборони були уражені підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ, яка, за українськими даними, брала участь у діях у Бучі в 2022 році.

Раніше стало відомо, що українська влада та військове командування зробили низку заяв, які свідчать про зміну підходів до підготовки тилових регіонів до можливого розширення війни.

Про джерело: "Суспільне"

Національна громадська телерадіокомпанія України (скорочено — НОТУ) або Громадське мовлення — українська громадська телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Громадське Культура", "Громадське Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка" та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також цифрові платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" та "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

