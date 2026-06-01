Зеленський дав доручення дипломатам після Ставки: що в пріорітеті

Руслан Іваненко
1 червня 2026, 19:56
Зеленський провів Ставку і доручив активізувати міжнародну роботу для посилення протиповітряної оборони.
Зеленский, Сырский
Обговорили посилення бойових бригад, постачання 155-мм снарядів / колаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/CinCAFofUkraine

Коротко:

  • На Ставці обговорили оборонні потреби
  • Посилюють бригади та ППО України
  • Окремо — постачання боєприпасів

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому ключову увагу приділили посиленню бойових бригад, забезпеченню армії боєприпасами великого калібру та зміцненню протиповітряної оборони України.

За підсумками обговорення окремо розглядали питання постачання далекобійних 155-мм снарядів, розширення виробництва та залучення додаткового фінансування для їхнього забезпечення. Також ішлося про активізацію міжнародної співпраці щодо передачі антибалістичних засобів.

Зеленський наголосив, що значна частина рішень, ухвалених у другій половині минулого року, вже посилила українські бойові підрозділи. Зокрема, йдеться про пряме фінансування бригад, удосконалення системи поповнення особового складу та розширення можливостей підготовки військових.

Серед впроваджених змін президент назвав стабільне гарантоване поповнення для близько 160 військових частин, а також збільшення кількості підрозділів, які можуть проводити базову загальновійськову підготовку.

"Пряме фінансування додало бригадам реальних бойових спроможностей", — зазначив Зеленський.

Фронт, ППО та забезпечення підрозділів

Окремо головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті. За словами президента, українські позиції залишаються стійкими, що має значення і для оборони, і для дипломатичних процесів.

Також на Ставці обговорили забезпечення підрозділів пікапами — відповідні рішення, за словами глави держави, вже реалізуються Міністерством оборони.

Окремий акцент зроблено на посиленні ППО, яку Зеленський назвав одним із головних пріоритетів захисту міст і громад. Президент наголосив на необхідності активнішої роботи дипломатів для розширення постачання систем і ракет.

"Маємо знайти те, що потрібно Україні", — наголосив президент.

Ризики для української ППО: оцінки експертів

Фахівці попереджають про можливе виснаження запасів ракет-перехоплювачів, які використовуються українською системою протиповітряної оборони. Як повідомляє Financial Times, ця загроза посилюється на тлі безперервних російських атак і потенційного зростання їхньої інтенсивності, що змушує ППО працювати у постійному режимі витрат боєприпасів.

Додатковим фактором ризику залишаються затримки та обмежені обсяги постачання озброєння зі США. Нерегулярні поставки необхідних систем і боєприпасів створюють додатковий тиск на можливості української протиповітряної оборони та ускладнюють стабільне планування її ресурсів.

Ситуація на фронті — останні новини

Як раніше повідомляв Главред, російські війська повністю зайняли міста Покровськ і Мирноград, використавши їх як опорні пункти для подальшого просування. Ворог зосередив там значні сили, що ускладнює звільнення цих населених пунктів. Наступальною метою російської армії є також Добропілля.

Крім того, попри заяви про окупацію, Сили оборони продовжують утримувати частини Покровська та ведуть оборонні бої на північних околицях міста, не дозволяючи повної окупації. Старший офіцер 7 корпусу ДШВ підтвердив наявність українських позицій усередині міста та активні дії з нанесення вогневого ураження противнику. Це важлива деталь для розуміння реальної ситуації в Покровську.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських військових у Донецькій області. Однак не можна говорити про те, що саме цей напрямок буде основним під час літнього наступу. Ворог також може готуватися до відкриття нового напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

