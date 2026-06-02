Гучні вибухи, руйнування, пожежі та постраждалі: РФ атакує Україну, що відомо

Коротко:
- РФ атакувала Дніпро, Кам’янське та Харків
- У Дніпрі загинула 73-річна жінка, є поранені
- У Харкові кількість постраждалих зросла до восьми осіб
У ніч на 2 червня російські війська завдали ударів по Дніпру, Кам’янському та Харкову. Внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування житлових будинків, пожежі та постраждалих серед мирного населення.
Наслідки атаки на Дніпро
У Дніпрі ворожий удар спричинив пожежу та часткове руйнування двоповерхового житлового будинку.
"Виникла пожежа. Через удар росіян по Дніпру частково зруйнований двоповерховий будинок", — зазначив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих — 73-річну та 28-річну жінок, а також 33-річного чоловіка. Усіх було госпіталізовано. Одна з постраждалих перебувала у важкому стані, двоє інших — у стані середньої тяжкості.
Згодом стало відомо, що 73-річна жінка, яка отримала поранення під час атаки на Дніпро, померла в лікарні.
"На жаль, у лікарні померла 73-річна жінка, поранена під час російської атаки на Дніпро. Щирі співчуття рідним", — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.
У Кам’янському внаслідок обстрілу виникли пожежі в одно- та п’ятиповерховому житлових будинках. Опіки отримала 72-річна жінка, яку госпіталізували. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Також медична допомога знадобилася ще двом мешканцям міста — 49-річній жінці та 50-річному чоловікові.
Оновлено: 03:36 У Дніпрі загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали поранення. Усі постраждалі госпіталізовані, їхній стан — середньої тяжкості. Також зафіксовано часткове руйнування двоповерхового будинку та кількох квартир у чотириповерховій будівлі.
Оновлено о 03:54 Унаслідок нічного удару російських військ по Дніпру кількість поранених зросла до 16 осіб. 15 постраждалих госпіталізовано.
Двоє людей — 71-річна жінка та 22-річний чоловік — перебувають у важкому стані. Також повідомляється, що внаслідок цієї атаки загинули 4 людини.
Наслідки атаки на Харків
Під ударом опинився і Харків. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, один із ворожих безпілотників влучив у промислову зону Основ’янського району.
"Деталі з’ясовуємо. Наразі — без постраждалих", — повідомив він.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив виникнення пожежі в Основ’янському районі, де на місці події працювали екстрені служби.
Пізніше стало відомо про ще одне влучання у Слобідському районі Харкова. Крім того, російські війська завдали ударів балістичними ракетами по Київському району міста.
Станом на 02:31 у Слобідському районі кількість постраждалих зросла до шести осіб, серед яких 11-річна дівчинка. У Основ’янському районі пошкоджень зазнали приватний будинок, автомобіль та офісна будівля.
За оновленою інформацією від Олега Синєгубова, станом на 02:54 кількість постраждалих у Слобідському районі Харкова збільшилася до восьми осіб.
"Кількість постраждалих в Слобідському районі міста зросла до 8 осіб. Семеро людей отримали гостру реакцію на стрес, і ще одна жінка зазнала травм склом. Усім надана медична допомога", — повідомив начальник Харківської ОВА.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у ніч із 1 на 2 червня російські окупаційні війська здійснили запуск крилатих ракет морського базування по території України. Повітряні сили ЗСУ повідомили про нову ракетну загрозу, зафіксувавши пуски ракет типу "Калібр" з акваторії Каспійського моря.
Також уніч проти 2 червня російські окупаційні війська здійснють чергову комбіновану атаку на Київ. У столиці лунають серії потужних вибухів, в районах столиці зафіксовано пожежі, пошкодження будівель та перебої з електропостачанням.
Також російські війська в ніч на 1 червня атакували Харків ударними безпілотниками. У місті зафіксовано влучання в декількох районах. В результаті ворожого удару по Основянському району постраждали дві людини. Медики надали їм необхідну допомогу.
Читайте також:
- Поцілили просто по лікарні: росіяни цинічно обстріляли медзаклад на Сумщині
- Найгірший показник за 3 роки: яку площу України РФ окупувала в травні
- "Наших спроможностей достатньо": Буданов натякнув на строки завершення війни
Про персону: Олександр Ганжа
Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред