Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Наших спроможностей достатньо": Буданов натякнув на строки завершення війни

Руслан Іваненко
1 червня 2026, 20:27
google news Підпишіться
на нас в Google
В Офісі президента заявили про наявність плану та ресурсів для реалізації завдання щодо припинення війни до зими.
Буданов, ВСУ
Буданов наголосив на намірі якнайшвидше зупинити бойові / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, .facebook.com/kyrylo.budanov.official

Коротко:

  • Є шанс припинення боїв у найближчі місяці
  • Підготовлено план і ресурси для миру
  • Орієнтир — до зими, можливий листопад

В Україні існують реальні можливості для припинення активних бойових дій уже в найближчі місяці. Для цього, за словами представників влади, є відповідний план і необхідні ресурси для виконання завдань президента щодо встановлення миру.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час виступу на форумі "Архітектура безпеки", пише ТСН.

відео дня

Він підтвердив наявність політичної волі та намірів якнайшвидше зупинити збройне протистояння.

"Це доручення президента — якнайшвидше спробувати припинити цю війну. І я підтверджую його намагання — якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії", — наголосив Буданов.

Також він зазначив, що як керівник Офісу президента працюватиме над реалізацією цієї мети, назвавши підхід Володимира Зеленського "абсолютно правильною, вчасною і продуманою позицією".

За словами Буданова, завершення війни розглядається у перспективі листопада — шляхом військових або дипломатичних рішень. Він підкреслив, що Україні не варто покладатися виключно на зовнішню допомогу.

"Є позиція президента України, яку він чітко озвучив. І ми будемо її реалізовувати. Наших спроможностей, я певен, достатньо для того, щоб спробувати цього досягти і реально реалізувати", — заявив керівник ОП.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Водночас він зауважив, що успіх цих планів залежить і від позиції іншої сторони, зокрема Росії, яка може зірвати домовленості.

"Якщо Росія відмовиться по фіналу — так теж може бути, не забувайте. Проте зараз є реальні ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій вже існують", — підсумував очільник Офісу Президента.

Чи справді Росія заходить у глухий кут на фронті - думка експерта

Військовий оглядач Олександр Коваленко в коментарі Главреду зазначив, що на фронті формується тенденція, яка поступово працює на користь України, однак говорити про остаточний перелом у війні поки зарано.

За його словами, російські війська поступово втрачають наступальний потенціал. У 2025–2026 роках їхні дії дедалі більше зводяться до локальних боїв із високими втратами, тоді як загальний темп наступу фактично знизився.

Коваленко також вважає, що внаслідок цього Росія може опинитися в ситуації, коли буде змушена перейти до оборонної тактики. Водночас Україна нарощує ударні можливості, що потенційно змінює баланс сил на полі бою.

"У сучасній високотехнологічній війні людський ресурс не здатен прорвати добре організовану оборону без значних втрат. Саме тому Росія поступово заходить у глухий кут", — наголосив експерт.

Переговори про завершення війни - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський активно обговорює з партнерами формат Е3, який включає Велику Британію, Францію та Німеччину, як потенційних представників Європи на майбутніх мирних переговорах з Росією. Україна прагне, аби Європа мала вагомий голос у цих дискусіях і щоб переговори були конструктивними.

Крім того, президент США Дональд Трамп, за оцінкою Forbes, має у своєму розпорядженні інструмент, який дозволив би різко підвищити ціну російської агресії та підштовхнути Кремль до переговорів. Йдеться про масштабну повітряно‑морську кампанію у Балтійському регіоні - не блокаду, не карантин, а цілеспрямовану операцію з примусу до дотримання санкцій, побудовану на коаліційній підтримці НАТО та ЄС.

Нагадаємо, що Європейський Союз активно працює над призначенням єдиного спеціального представника для переговорів з Росією. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель та Каю Каллас.

Читайте також:

Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"У противника знизився рівень страху": окупанти посилили наступ - військовий

"У противника знизився рівень страху": окупанти посилили наступ - військовий

22:24Фронт
Сотні "Шахедів" та "Тушки": РФ підготувала новий комбінований обстріл України

Сотні "Шахедів" та "Тушки": РФ підготувала новий комбінований обстріл України

21:23Війна
"Наших спроможностей достатньо": Буданов натякнув на строки завершення війни

"Наших спроможностей достатньо": Буданов натякнув на строки завершення війни

20:27Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чому в СРСР спецслужби носили саме шкіряні куртки: відповідь здивує багатьох

Чому в СРСР спецслужби носили саме шкіряні куртки: відповідь здивує багатьох

Життя чотирьох знаків зодіаку кардинально зміниться після "блакитного місяця"

Життя чотирьох знаків зодіаку кардинально зміниться після "блакитного місяця"

В українській мові немає слова "почва": як правильно називати землю - знають не всі

В українській мові немає слова "почва": як правильно називати землю - знають не всі

Китайський гороскоп на завтра, 2 червня: Кролям — мстивість, Мавпам — драма

Китайський гороскоп на завтра, 2 червня: Кролям — мстивість, Мавпам — драма

Жовтіють і сохнуть зав'язі огірків: як врятувати врожай одним поливом

Жовтіють і сохнуть зав'язі огірків: як врятувати врожай одним поливом

Останні новини

22:24

"У противника знизився рівень страху": окупанти посилили наступ - військовий

22:21

Орхідеї цвістимуть усе літо: що потрібно зробити в червні

21:29

Шалений успіх у всьому: кому зі знаків зодіаку пощастить уже в червні

21:23

Сотні "Шахедів" та "Тушки": РФ підготувала новий комбінований обстріл України

21:22

"Він на пенсії": легендарний 96-річний артист завершив кар’єру в кіно

Росія готується захопити один із обласних центрів України, це мета на 2026 рік - ПреображенськийРосія готується захопити один із обласних центрів України, це мета на 2026 рік - Преображенський
21:16

МіГ-29 наздогнав і збив "Шахед" над Рівненщиною під час масованої атаки - відео

20:58

Гороскоп на завтра, 2 червня: Ованм - щастя, Близнюкам - роздратування

20:53

Хитра головоломка із сірниками: діти вирішують за секунди, а дорослі гублятьсяВідео

20:29

Улюблений колір — не випадковість: як вибір відтінку визначає характер

Реклама
20:27

"Наших спроможностей достатньо": Буданов натякнув на строки завершення війни

20:21

"Важко підрахувати": Влад Дарвін розповів, скільки заробляє на хіті "Три сестри"Відео

19:57

Куди насправді зникла техніка з ЧАЕС: таємниця, яку приховували рокамиВідео

19:56

Зеленський дав доручення дипломатам після Ставки: що в пріорітеті

19:29

Догляд за перцем у червні: чому більше не потрібно обривати квіти

19:17

Чим протерти меблі, щоб пил не осідав тижнями: трюк, про який знають одиниці

19:17

"Проблеми ігноруються": Лубинець обурений порушеннями прав громадян під час мобілізації

19:10

Як атаки на нафтову інфраструктуру впливають на Росію: Невзлін назвав головний ефектПогляд

19:01

Урожай буде до кінця літа: що потрібно посіяти на городі у червніВідео

18:46

Цибуля виросте великою і добре зберігатиметься: чим підживити її у червніВідео

18:39

Жаба залізла до хати: чому не можна її чіпати та чого чекати родині

Реклама
18:24

Деякі продукти відчутно здорожчають влітку: експерти розповіли, що найбільше зросте в ціні

18:14

СБУ нарощує інтенсивність дронових ударів по рф, "діра" в її бюджеті збільшується, - експерт

18:12

Найгірший показник за 3 роки: яку площу України РФ окупувала в травні

18:03

Дуа Ліпа офіційно вийшла заміж – як пройшло весілля

17:53

Які українські прізвища були під забороною в СРСР: змушували змінювати

17:36

"Тепер є ми": зірка "Спіймати Кайдаша" оголосила про поповнення у родиніВідео

17:30

У регіонах будуть дощі: де буде найхолодніша погода

17:15

Трамп звернувся до Сі Цзіньпіна із проханням допомогти завершити війну в Україні – ЗМІ

17:02

В українській мові немає слова "плєсєнь": як сказати правильно - знають не всі

17:01

РФ вдарила по пологовому на Одещині: у момент атаки жінка народжувала дитину

16:54

Які люди мають "золоту ауру": місяць народження розкриє приховані риси

16:45

Як не зіпсувати стильний образ зачіскою: 4 важливі правила на всі випадки життяВідео

16:22

На Житомирщині прикордонники збили "Шахед" зі стрілецької зброї

16:15

Чому 2 червня не можна ходити на цвинтар: яке церковне свято

16:07

На один знак зодіаку чекає неймовірний місяць кохання: гороскоп на червень 2026Відео

16:06

Долар і євро раптово підскочив: новий курс валют на 2 червня

16:05

Які речі категорично не можна витирати паперовими рушниками: список здивує

16:04

Риба сама проситиметься на гачок: найкращі дні для риболовлі у червні 2026Відео

16:00

Чи можна давати дітям пити сік: спеціаліст попередив батьків про шкоду

15:49

Носив на руках: Коляденко та Білик вразили несподіваним возз'єднаннямВідео

Реклама
15:34

Коли почнеться "грошовий дощ": найвдаліші дні для Козерогів у червні 2026 року

15:15

ТЦК можуть розформувати: в Україні готують реформу війська

15:00

Людей закликають мити підлогу чорним чаєм влітку – причина здивуєВідео

14:59

Чому багатоніжки з'являються в будинку: як позбутися їх раз і назавждиВідео

14:51

Поцілили просто по лікарні: росіяни цинічно обстріляли медзаклад на Сумщині

14:43

Стіни більше не мокрітимуть: простий домашній засіб допоможе вирішити проблему

14:39

Путін втратив шанс укласти мирну угоду, в РФ заговорили про кінець війни - ЗМІ

14:37

"Доведеться їхати в росію". Екс-власник Дельта Банку Микола Лагун марно намагається оскаржити в суді санкції РНБО і указ Зеленського - ЗМІ

14:06

"Манкуртство": відомий режисер пройшовся по розриву Повалій із сином

14:00

Помиляється кожен другий водій: тест з ПДР з нерегульованим перехрестямВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти