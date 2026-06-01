"Наших спроможностей достатньо": Буданов натякнув на строки завершення війни

В Офісі президента заявили про наявність плану та ресурсів для реалізації завдання щодо припинення війни до зими.

Буданов наголосив на намірі якнайшвидше зупинити бойові

В Україні існують реальні можливості для припинення активних бойових дій уже в найближчі місяці. Для цього, за словами представників влади, є відповідний план і необхідні ресурси для виконання завдань президента щодо встановлення миру.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час виступу на форумі "Архітектура безпеки", пише ТСН.

Він підтвердив наявність політичної волі та намірів якнайшвидше зупинити збройне протистояння.

"Це доручення президента — якнайшвидше спробувати припинити цю війну. І я підтверджую його намагання — якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії", — наголосив Буданов.

Також він зазначив, що як керівник Офісу президента працюватиме над реалізацією цієї мети, назвавши підхід Володимира Зеленського "абсолютно правильною, вчасною і продуманою позицією".

За словами Буданова, завершення війни розглядається у перспективі листопада — шляхом військових або дипломатичних рішень. Він підкреслив, що Україні не варто покладатися виключно на зовнішню допомогу.

"Є позиція президента України, яку він чітко озвучив. І ми будемо її реалізовувати. Наших спроможностей, я певен, достатньо для того, щоб спробувати цього досягти і реально реалізувати", — заявив керівник ОП.

Водночас він зауважив, що успіх цих планів залежить і від позиції іншої сторони, зокрема Росії, яка може зірвати домовленості.

"Якщо Росія відмовиться по фіналу — так теж може бути, не забувайте. Проте зараз є реальні ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій вже існують", — підсумував очільник Офісу Президента.

Військовий оглядач Олександр Коваленко в коментарі Главреду зазначив, що на фронті формується тенденція, яка поступово працює на користь України, однак говорити про остаточний перелом у війні поки зарано.

За його словами, російські війська поступово втрачають наступальний потенціал. У 2025–2026 роках їхні дії дедалі більше зводяться до локальних боїв із високими втратами, тоді як загальний темп наступу фактично знизився.

Коваленко також вважає, що внаслідок цього Росія може опинитися в ситуації, коли буде змушена перейти до оборонної тактики. Водночас Україна нарощує ударні можливості, що потенційно змінює баланс сил на полі бою.

"У сучасній високотехнологічній війні людський ресурс не здатен прорвати добре організовану оборону без значних втрат. Саме тому Росія поступово заходить у глухий кут", — наголосив експерт.

Переговори про завершення війни - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський активно обговорює з партнерами формат Е3, який включає Велику Британію, Францію та Німеччину, як потенційних представників Європи на майбутніх мирних переговорах з Росією. Україна прагне, аби Європа мала вагомий голос у цих дискусіях і щоб переговори були конструктивними.

Крім того, президент США Дональд Трамп, за оцінкою Forbes, має у своєму розпорядженні інструмент, який дозволив би різко підвищити ціну російської агресії та підштовхнути Кремль до переговорів. Йдеться про масштабну повітряно‑морську кампанію у Балтійському регіоні - не блокаду, не карантин, а цілеспрямовану операцію з примусу до дотримання санкцій, побудовану на коаліційній підтримці НАТО та ЄС.

Нагадаємо, що Європейський Союз активно працює над призначенням єдиного спеціального представника для переговорів з Росією. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель та Каю Каллас.

Про джерело: ТСН ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

