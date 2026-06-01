Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

У регіонах будуть дощі: де буде найхолодніша погода

Ангеліна Підвисоцька
1 червня 2026, 17:30
google news Підпишіться
на нас в Google
Погода в Ужгороді буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +23 градусів.
У регіонах будуть дощі: де буде найхолодніша погода
Прогноз погоди в Україні на 2 червня / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яка буде погода вночі 2 червня
  • Де температура повітря опуститься до +8 градусів
  • У яких областях будуть дощі

Погода в Україні 2 червня буде місцями дощовою, але теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

погода 2 июня
Прогноз погоди в Україні на 2 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що 2 червня буде тепло. Температура повітря підвищиться до 20-24 градусів тепла. У Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській областях буде прохолодніше - 17-20 градусів тепла.

відео дня

У західних та Одеській областях будуть дощі. У Києві температура повітря підвищиться до +22 градусів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 2 червня

В Україні 2 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі у західних та південн-західних областях. Вітер буде південно-східний та північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +23

За даними meteoprog, 2 червня в Україні буде досить тепло. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підніметься до +13...+23 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +10...+17 градусів.

погода 2 июня
Прогноз погоди в Україні на 2 червня / фото: meteoprog

Погода 2 червня в Києві

У Києві 2 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 8-13°, вдень 18-23°; у Києві вночі 8-10°, вдень 21-23°", — повідомляє Укргідрометцентр.

погода 2 июня
Прогноз погоди в Україні на 2 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні — останні новини

Раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що 29 травня в Україні триватиме період холодної погоди. Вночі істотних опадів не передбачається. Вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози.

Нагадаємо, Главред писав, що сьогодні, 27 травня, погода в Україні буде дощовою. Найтепліше буде на території південних і південно-західних областей. Там температура повітря підвищиться до 25-28 градусів тепла.

Напередодні стало відомо, що на Одеську область насувається циклон Jule, який принесе погіршення погоди та зниження температури повітря. Він замінить антициклон Alexander.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У регіонах будуть дощі: де буде найхолодніша погода

У регіонах будуть дощі: де буде найхолодніша погода

17:30Синоптик
Трамп звернувся до Сі Цзіньпіна із проханням допомогти завершити війну в Україні – ЗМІ

Трамп звернувся до Сі Цзіньпіна із проханням допомогти завершити війну в Україні – ЗМІ

17:15Світ
РФ вдарила по пологовому на Одещині: у момент атаки жінка народжувала дитину

РФ вдарила по пологовому на Одещині: у момент атаки жінка народжувала дитину

17:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
Софія Ротару з'явилася в Києві та зізналася в коханні

Софія Ротару з'явилася в Києві та зізналася в коханні

Чому в СРСР спецслужби носили саме шкіряні куртки: відповідь здивує багатьох

Чому в СРСР спецслужби носили саме шкіряні куртки: відповідь здивує багатьох

Доля готує щедрий подарунок: який знак зодіаку опиниться в центрі уваги в червні 2026

Доля готує щедрий подарунок: який знак зодіаку опиниться в центрі уваги в червні 2026

В українській мові немає слова "почва": як правильно називати землю - знають не всі

В українській мові немає слова "почва": як правильно називати землю - знають не всі

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

17:36

"Тепер є ми": зірка "Спіймати Кайдаша" оголосила про поповнення у родині

17:30

У регіонах будуть дощі: де буде найхолодніша погода

17:15

Трамп звернувся до Сі Цзіньпіна із проханням допомогти завершити війну в Україні – ЗМІ

17:02

В українській мові немає слова "плєсєнь": як сказати правильно - знають не всі

17:01

РФ вдарила по пологовому на Одещині: у момент атаки жінка народжувала дитину

Чим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в КремліЧим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в Кремлі
16:54

Які люди мають "золоту ауру": місяць народження розкриє приховані риси

16:45

Як не зіпсувати стильний образ зачіскою: 4 важливі правила на всі випадки життяВідео

16:35

Росія готується захопити один із обласних центрів України, це мета на 2026 рік - Преображенський

16:22

На Житомирщині прикордонники збили "Шахед" зі стрілецької зброї

Реклама
16:15

Чому 2 червня не можна ходити на цвинтар: яке церковне свято

16:07

На один знак зодіаку чекає неймовірний місяць кохання: гороскоп на червень 2026Відео

16:06

Долар і євро раптово підскочив: новий курс валют на 2 червня

16:05

Які речі категорисно не можна витирати паперовими рушниками: список здивує

16:04

Риба сама проситиметься на гачок: найкращі дні для риболовлі у червні 2026Відео

16:00

Чи можна давати дітям пити сік: спеціаліст попередив батьків про шкоду

15:49

Носив на руках: Коляденко та Білик вразили несподіваним возз'єднаннямВідео

15:34

Коли почнеться "грошовий дощ": найвдаліші дні для Козерогів у червні 2026 року

15:15

ТЦК можуть розформувати: в Україні готують реформу війська

15:00

Людей закликають мити підлогу чорним чаєм влітку – причина здивуєВідео

14:59

Чому багатоніжки з'являються в будинку: як позбутися їх раз і назавждиВідео

Реклама
14:51

Поцілили просто по лікарні: росіяни цинічно обстріляли медзаклад на Сумщині

14:43

Стіни більше не мокрітимуть: простий домашній засіб допоможе вирішити проблему

14:39

Путін втратив шанс укласти мирну угоду, в РФ заговорили про кінець війни - ЗМІ

14:37

"Доведеться їхати в росію". Екс-власник Дельта Банку Микола Лагун марно намагається оскаржити в суді санкції РНБО і указ Зеленського - ЗМІ

14:06

"Манкуртство": відомий режисер пройшовся по розриву Повалій із сином

14:00

Помиляється кожен другий водій: тест з ПДР з нерегульованим перехрестямВідео

13:43

5 заборон у свято 2 червня: які прикмети та заборони не можна порушувати

13:19

Трамп може покласти край війні Росії: у Forbes назвали дієвий інструмент проти Путіна

13:14

"Дуже тяжко": помер популярний герой шоу "Хата на тата"Відео

12:53

Аварійні відключення повернулися: без світла залишилися тисячі жителів Полтавщини

12:29

ГВР та Всеукраїнська федерація рукопашного бою підписали меморандум про співпрацю

12:18

Українців в ЄС можуть позбавити захисту: ЗМІ дізналися, кого торкнуться зміни

12:07

Помилка, яку роблять майже усі: при якій температурі насправді слід прати рушники

12:04

Китайський гороскоп на завтра, 2 червня: Кролям — мстивість, Мавпам — драма

11:53

Сонце різко змінило активність: прогноз магнітних бур на 1–3 червня 2026 року

11:34

Прийде потепління, але не всюди: у яких областях затримається негода

11:34

Можна заощадити багато грошей: які прилади треба вимикати на ніч

11:05

Україна наближає припинення вогню своїми діями на фронті – Foreign Affairs

11:04

"Казала плакати не буду": Міка Ньютон перемогла рак і вийшла на сцену через 13 роківВідео

11:03

РФ може піти у наступ на новій ділянці: є три варіанти розвитку подій

Реклама
10:40

Влітку знову будуть відключення світла: названо найгірший сценарій для Києва та Одеси

10:26

Крутіше ніж по-селянськи: рецепт шикарної на смак картоплі в духовці

10:00

Аліна Гросу пишно похрестила сина і розкрила зіркових кумів — деталіВідео

09:35

Стрілянина на Оболоні в Києві: водій відкрив вогонь після суперечки на дорозі

09:23

Життя чотирьох знаків зодіаку кардинально зміниться після "блакитного місяця"

09:20

Наслідки критичні: ЗСУ двічі атакували корабель РФ в Бердянську

09:05

Діалог через тексти Айтматова: як у Києві об’єднали киргизьку класику, психологію та культурну дипломатію під час війниФото новини компанії

08:43

"Ще один удар — і українці здадуться": навіщо Росія лякає атаками на Київ

08:40

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 червня (оновлюється)

08:24

Україна перешкоджає просуванню окупантів на фронті, в РФ почались проблеми - ISW

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти