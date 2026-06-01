У регіонах будуть дощі: де буде найхолодніша погода

Погода в Ужгороді буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +23 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 2 червня / Фото: pixabay.com

Погода в Україні 2 червня буде місцями дощовою, але теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 2 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що 2 червня буде тепло. Температура повітря підвищиться до 20-24 градусів тепла. У Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській областях буде прохолодніше - 17-20 градусів тепла.

У західних та Одеській областях будуть дощі. У Києві температура повітря підвищиться до +22 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 2 червня

В Україні 2 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі у західних та південн-західних областях. Вітер буде південно-східний та північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +23

За даними meteoprog, 2 червня в Україні буде досить тепло. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підніметься до +13...+23 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +10...+17 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 2 червня / фото: meteoprog

Погода 2 червня в Києві

У Києві 2 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 8-13°, вдень 18-23°; у Києві вночі 8-10°, вдень 21-23°", — повідомляє Укргідрометцентр.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що 29 травня в Україні триватиме період холодної погоди. Вночі істотних опадів не передбачається. Вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози.

Нагадаємо, Главред писав, що сьогодні, 27 травня, погода в Україні буде дощовою. Найтепліше буде на території південних і південно-західних областей. Там температура повітря підвищиться до 25-28 градусів тепла.

Напередодні стало відомо, що на Одеську область насувається циклон Jule, який принесе погіршення погоди та зниження температури повітря. Він замінить антициклон Alexander.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

