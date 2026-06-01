Дуа Ліпа офіційно вийшла заміж – як пройшло весілля

Після офіційної реєстрації шлюбу молодята мають намір влаштувати триденне святкування в Палермо.

https://glavred.net/stars/dua-lipa-oficialno-vyshla-zamuzh-kak-proshla-svadba-10769495.html Посилання скопійоване

Дуа Ліпа офіційно вийшла заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com/hautecouturefashionista

Коротко:

Весільна церемонія відбулася 31 травня в Лондоні

Про роман Дуа Ліпи та Каллума Тернера стало відомо влітку 2024 року

Британська співачка Дуа Ліпа та актор Каллум Тернер офіційно стали чоловіком і дружиною.

Весільна церемонія відбулася 31 травня в районі Мерілебон у Лондоні й тривала близько 40 хвилин. Урочистість пройшла напередодні масштабного святкування в Італії, яке пара планує провести в колі близьких і друзів. Про це повідомляє Daily Mail.

відео дня

Дуа Ліпа виглядала елегантно в пошитому на замовлення костюмі кольору слонової кістки від французького модного дому Schiaparelli, улюбленого бренду Демі Мур і Бейонсе, розробленому креативним директором бренду Даніелем Роузберрі. Цей скульптурний образ складався з приталеного жакета, прикрашеного фірмовими сюрреалістичними золотими ґудзиками французького дому, та спідниці-олівця з асиметричним подолом, повідомляє Instyle.

Образ доповнили білі рукавички, прикраса від Bulgari та оригінальний білий капелюх, створений відомим дизайнером Стівеном Джонсом. Від традиційної весільної фати артистка вирішила відмовитися.

Наречений з'явився на церемонії в темно-синьому костюмі від Louis Vuitton.

За інформацією ЗМІ, після офіційної реєстрації шлюбу молодята мають намір влаштувати триденне святкування в Палермо. Серед можливих гостей називають Елтона Джона, Олівію Дін і Charli XCX, однак сама пара ці повідомлення поки не підтверджує.

Про роман Дуа Ліпи та Каллума Тернера стало відомо влітку 2024 року. Через кілька місяців, під час різдвяних свят, актор зробив коханій пропозицію руки і серця, подарувавши їй каблучку з діамантом.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що принц Вільям поділився кумедною історією про невелику суперечку в королівській родині. Виявляється, принц Джордж і принцеса Шарлотта успадкували від батьків абсолютно різні смаки і обрали улюбленцями свої футбольні команди.

Також Софія Ротару знову вийшла на зв'язок у соцмережах заради своєї онуки Соні Євдокименко. Співачка опублікувала фотографію дівчини і дуже зворушливо привітала її зі святом англійською мовою. У мережі також з'явилася свіжа фотографія Соні з братом-втікачем Анатолієм.

Вас може зацікавити:

Про особу: Дуа Ліпа Дуа Ліпа — популярна британська поп-співачка косовського походження, авторка пісень і модель. Вона є однією з головних зірок сучасної музичної сцени, володаркою кількох премій "Греммі" та Brit Awards. Народилася в Лондоні в родині етнічних албанців з Косово. Її ім'я "Дуа" в перекладі з албанської означає "я люблю" або "хочу". Її музику часто характеризують як "дарк-поп" або сучасне диско. Величезну популярність їй приніс альбом "Future Nostalgia" (2020). Починала з публікації каверів на YouTube у 14 років, після чого підписала контракт з лейблом Warner Bros. Records у 2015 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред