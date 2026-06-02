РФ запустила Циркони, Калібри та дрони, зафіксовано влучання 33 ракет: деталі нічного удару

Атака по Україні 2 червня стала однією із наймасштабніших. Повітряні сили зафіксували 729 цілей. Основним напрямком нальоту окупантів став Київ.

https://glavred.net/ukraine/rf-zapustila-cirkony-kalibry-i-drony-est-prilety-33-raket-detali-nochogo-udara-10769609.html Посилання скопійоване

Ворог завдав масованого удару балістичними та крилатими ракетами / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/mon1tor_ua, ДСНС

Головне:

Армія РФ застосувала проти України 729 засобів повітряного нападу

Сили протиповітряної оборони збили 40 ворожих ракет і 602 БПЛА

Російські влучання та прильоти зафіксовані на 38 локаціях

У ніч на 2 червня російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. РФ атакувала Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Суми, Чернігів, Шостку, Житомир, Хмельницький, Староконстантинів та інші населені пункти.

За даними моніторингового каналу monitor, ворог випустив близько 24 балістичних ракет, зокрема і "Цирконів", по Києву. Також окупанти застосували крилаті ракети Х-101 (у дві хвилі) у напрямку столиці України.

відео дня

Також під атакою балістичних ракет опинилися Дніпро, Запоріжжя та Харків.

Крилаті ракети (попередньо - "Калібри") були спрямовані по Запоріжжю та Дніпру.

Ударні БПЛА атакували Дніпро, Київ, райони Полтави, Старокостянтинова, Житомира, Шостки, Харкова.

"Атака характеризується одночасним застосуванням великої кількості швидкісних ударів. Відбивати такі атаки дуже важко", - зазначили аналітики.

Карта руху ракет і дронів під час атаки / t.me/mon1tor_ua

Офіційний звіт Повітряних сил ЗСУ

У ЗС ЗСУ повідомили вранці у вівторок, що в ніч на 2 червня (з 18:00 1 червня) противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів.

Основний напрямок удару – Київ. Також атаковані Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 729 засобів повітряного нападу, а саме – 73 ракети та 656 БПЛА різних типів:

8 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";

33 балістичні ракети "Іскандер-М";

27 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет "Калібр";

656 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія".

​Ракета "Циркон" / Інфографіка: Главред ​

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/придушено 642 цілі – 40 ракет і 602 безпілотника різних типів:

11 балістичних ракет "Іскандер-М";

26 крилатих ракет Х-101;

3 крилаті ракети "Калібр";

602 ворожі БПЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 08:30 зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БПЛА у 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА у 15 локаціях.

Звіт Повітряних сил ЗСУ / t.me/kpszsu

Атака на Україну 2 червня 2026 року — новини

Як писав Главред, в ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичного озброєння. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано пожежі в різних районах, пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням.

За даними ДСНС, у Києві в результаті російського обстрілу 2 червня станом на 08:00 відомо про 4 загиблих і 58 постраждалих, з них 3 дітей.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масштабних російських обстрілів.

В результаті ворожих влучень пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

Вранці у вівторок, 2 червня, російська окупаційна армія знову атакувала Київ балістикою. Після нічних ударів у столиці знову пролунали дуже гучні вибухи. Монітори попереджали про рух ракет "Циркон" у напрямку столиці.

Вночі ворог атакував і місто Дніпро. Під час роботи підрозділів ДСНС окупанти завдали повторного удару, в результаті чого загинув рятувальник.

За даними ДСНС, на Дніпропетровщині в результаті ворожої атаки загинули 6 осіб, ще 36 осіб отримали поранення.

Харківська область потрапила під масований ворожий обстріл. Сталися пожежі, є руйнування будівель і постраждалі.

Горіли житлові будинки, господарські будівлі, гаражі, автомобілі та інші цивільні об'єкти. Також пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки. За попередніми даними, постраждали 14 осіб, зокрема, одна дитина.

Крім того, російські окупанти атакували Суми ударними безпілотниками типу "Шахед" і "Молнія". У місті зафіксували кілька "прильотів".

Інші новини:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред