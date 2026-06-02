У Києві пролунали вибухи, РФ знову завдала удару балістичною зброєю: що відомо

Анна Ярославська
2 червня 2026, 07:51оновлено 2 червня, 08:26
Монітори писали про рух двох ракет "Циркон" напрямку столиці.
Ракетний удар, рятувальник
Вранці 2 червня в Києві пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Вранці 2 червня РФ атакувала Київ балістичними ракетами
  • Після оголошення тривоги в столиці пролунали вибухи
  • Відбій повітряної тривоги оголосили менш ніж за годину

Вранці у вівторок, 2 червня, російська окупаційна армія атакувала Київ балістикою. Після нічних ударів у столиці знову пролунали дуже гучні вибухи.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями і перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йшлося в повідомленні Київської міської військової адміністрації о 07:17.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що існує загроза застосування балістики з півдня, після чого було зафіксовано ракети в напрямку Києва. Вже за кілька хвилин у столиці пролунала серія дуже гучних вибухів.

Моніторинговий канал monitor писав про рух двох ракет "Циркон" напрямку столиці.

О 07:49 було оголошено відбій тривоги в Києві.

Ракета "Циркон" / Інфографіка: Главред ​

Атака на Київ 2 червня 2026 року — новини

Як писав Главред, в ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано пожежі в різних районах, пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням.

За даними ДСНС, у Києві в результаті російського обстрілу 2 червня станом на 08:00 відомо про 4 загиблих і 58 постраждалих, з них 3 дітей.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масштабних російських обстрілів.

В результаті ворожих влучань пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

  Наслідки атаки на Київ 2 червня 2026 Фото: ДСНС
Навіщо РФ лякає атаками на Київ: думка експерта

Країна-агресор Росія використовує погрози нових масованих ударів по Києву не тільки для тиску на Україну, але й як інструмент впливу на США та Китай. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, Кремль намагається переконати міжнародних партнерів у тому, що чергова масштабна атака здатна зламати опір України.

"Путін намагається переконати США і Китай у тому, що ще один масований удар по Україні — і українці здадуться. І своєрідний карт-бланш на це йому дали", — вважає експерт.

Жданов зазначив, що особлива увага Росії до Києва пов'язана з політичним і символічним значенням столиці. На його думку, Москва прагне створити картинку міста у вогні та димі, що нагадує перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

"При цьому вона прагне розтрубити на весь світ, що Київ розбомблений, налякати, щоб люди були на нервах. Інформаційний супровід атак — це дуже важлива складова", — підкреслив експерт.

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

