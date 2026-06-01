Найгірший показник за 3 роки: яку площу України РФ окупувала в травні

Інна Ковенько
1 червня 2026, 18:12оновлено 1 червня, 20:02
Просування окупантів у травні / Колаж: Главред, фото: Генштаб, 20 бригада оперативного призначення "Любарт" 1 корпусу НГУ "Азов"

Головне:

  • У травні Росія окупувала найменше територій за три роки
  • За місяць ворог на 37,5% збільшив кількість штурмів
  • Та попри це, РФ захопила лише 14 кв. км української території

У травні російські війська змогли захопити лише 14 кв. км української території. За даними аналітиків DeepState, це найнижчий місячний показник просування ворога за останні три роки.

"[Росіяни - неценз.] повністю провалили травень - найгірший приріст окупованої території починаючи з жовтня 2023-го, коли ворог розпочав стратегічну наступальну операцію на більшості ділянок фронту", - йдеться в повідомленні.

Просування росіян у травні

Згідно з мапою DeepState, за травень противник окупував всього 14 кв. км української території. Важливо розуміти, що карта просування Сил оборони України публікується із затримкою з міркувань безпеки, однак аналітики наголошують: травень став першим місяцем після "контрнаступу‑2023", коли приріст окупованої території для російської армії виявився від’ємним.

Динаміка окупації
Динаміка окупації / Фото: DeepState

Крім того, у DeepState наголосили, що кількість ворожих штурмів у травні зросла на 37,5% і перевищила 7 тисяч атак. Водночас це не призвело до суттєвих територіальних здобутків.

"Нам постійно надають відео, де ка**пи проводять в кращому випадку штурмові дії двійками, а дуже часто 1 [російський окупант - неценз.] штурмує в соло. Але поки він дійде, то по ньому прилетить все", кажуть аналітики.

Тенденція інфільтрацій зберігається, але реакція Сил оборони значно посилилася. Ворогові дедалі складніше здійснювати здійснити флаговтик чи накопичити сили для наступу.

Ситуація в Костянтинівці

У DeepState наголосили, що ситуація в Костянтинівці залишається складною. Аналітики додають, що перспективи для міста залишаються несприятливими.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Чому втрати армії РФ на фронті зростають - думка експерта

Главред писав, що за словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, великі втрати в лавах російської армії пов'язані з багатьма факторами.

Перш за все, Росія використовує своїх солдатів як "м'ясо", а сама концепція ведення війни лише піхотою вже підвищує рівень втрат. Концепція застосування малих тактичних груп дозволяє інфільтруватися, але рівень втрат – величезний. Якщо малу тактичну групу викривають, і вона опиняється під обстрілом, то ймовірність евакуації близька до нуля, тобто це неможливо. Тому "трисоті" перетворюються на "двосоті". І тому - мінімальне просування та величезні втрати.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв раніше Главред, російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських військових у Донецькій області. Однак не можна говорити про те, що саме цей напрямок буде основним під час літнього наступу. Ворог також може готуватися до відкриття нового напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Нагадаємо, українська кампанія middle-strike по наземних лініях зв'язку країни-агресорки Росії порушує логістику ворога на всьому театрі бойових дій, в тому числі й тимчасово окупованих територіях. Зокрема українські військові з Третього армійського корпусу повідомили, що Сили оборони досягли вогневого контролю за допомогою дронів над Луганськом, Старобільськом, Алчевськом, Брянкою та Кадіївкою.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі російські війська активізували бойові дії. Окупантам наказали вийти на околиці Оріхова до 31 травня. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

DeepState / Інфографіка: Главред

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

