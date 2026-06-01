МіГ-29 наздогнав і збив 'Шахед' над Рівненщиною під час масованої атаки - відео

Під час чергової масованої атаки РФ значна частина удару була спрямована на Рівненську область.

Пілот винищувача МіГ-29 наздогнав і збив "Шахед" над Рівненщиною

Коротко:

Український МіГ-29 знищив "Шахед" у небі над Рівненщиною

На кадрах видно, як пілот винищувача наздогнав та ліквідував ворожий дрон

У мережі з’явилося відео бойової роботи української авіації під час відбиття чергової масованої атаки РФ. На кадрах зафіксовано, як пілот винищувача МіГ-29 Повітряних сил України переслідує та знищує ударний безпілотник типу "Shahed" над Рівненською областю.

На відео видно, як пілот українського винищувача, наздогнавши дрон, здійснює пуск ракети по цілі. Внаслідок точного влучання ворожий безпілотник вибухнув у повітрі та був ліквідований.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко зазначає, що одна з масованих атак російських військ була значною мірою спрямована саме на Рівненський регіон.

"Ймовірно, вони тестують українські можливості із захисту північних кордонів поруч з Білоруссю", - зазначає він.

Нагадаємо, 31 травня, російські окупаційні війська завдали удару по Рівному. За даними місцевої влади, влучання зафіксували по непрацюючому підприємству та складу.

Як раніше писав Главред, в суботу 30 травня, на Рівненщині пролунали потужні вибухи, після чого здійнявся стовп чорного густого диму. Ціллю атаки РФ стало одне з приватних підприємств.

Раніше повідомлялося, окупаційні війська РФ масовано атакували Захід України ударними дронами. Серія потужних вибухів пролунала у Рівному та сусідньому Здолбунові. Внаслідок влучання в об'єкт цивільної інфраструктури є загиблі та поранені.

Про персону: Андрій Цаплієнко Андрій Юрійович Цаплієнко — український журналіст, військовий кореспондент, ведучий, письменник та сценарист. Автор п'яти книжок. Заслужений журналіст України.

