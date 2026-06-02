На Дніпропетровщині запустили безкоштовні соціальні автобуси — як вони курсують

Співпраця місцевої влади та гуманітарної місії запустила безкоштовні рейси для жителів віддалених сіл громади.

https://glavred.net/ukraine/na-dnepropetrovshchine-zapustili-besplatnye-socialnye-avtobusy-kak-oni-kursiruyut-10769585.html Посилання скопійоване

Безкоштовні автобусні маршрути забезпечують регулярне сполучення сіл / Колаж: Главред, фото: facebook.com/nashemistodnipro, facebook.com/media.dnepropetrovsk

Коротко:

У громаді діють безкоштовні автобуси до Царичанки

Маршрути курсують щосереди та щочетверга

Зупинки: лікарня, автовокзал, центр

Для мешканців сіл Царичанської громади організовано регулярні безкоштовні автобусні рейси до селища Царичанка. Це дозволяє людям зручно дістатися до лікарні, аптек, ринку та державних установ. Соціальні маршрути запроваджено завдяки співпраці Царичанської селищної ради та гуманітарної місії "Проліска". Про це повідомляє "Дніпро Регіон".

Як курсують автобуси

Перевезення здійснюються щотижня за двома напрямками, із поверненням у денний час, що дає пасажирам достатньо часу для вирішення своїх справ у селищі.

відео дня

Щочетверга курсує маршрут "Михайлівка — Царичанка". Автобус вирушає о 07:00 з Михайлівки та рухається через Гнатівку, Кущівку, Бабайківку, Новостроївку та Івано-Яризівку до Царичанки. Зупинки передбачені в центрі селища, біля лікарні та автовокзалу. Зворотний рейс відправляється о 13:00 від автовокзалу.

Щосереди виконується маршрут "Калинівка — Царичанка". Відправлення о 07:30 з Калинівки з проходженням через центр Лисківки та Драгівку до Царичанки (зупинки — центр, лікарня, автовокзал). Зворотний виїзд також о 13:00.

Усі поїздки на цих маршрутах є безкоштовними. Мешканців громади закликають передати інформацію літнім людям, сусідам і родичам, які потребують транспортної підтримки.

Інші новини Дніпропетровщини

Як писав Главред, вранці 31 травня країна-агресорка Росія атакувала Дніпро. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Крім того, 21 травня, російські окупанти завдали удару дронами по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки, є поранені.

Нагадаємо, що у ніч на 18 травня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпру. У місті під ворожий удар потрапив житловий квартал. Виникли пожежі. Є постраждалі.

Читайте також:

Про джерело: "Дніпро Регіон" "Дніпро Регіон" — регіональний інформаційний портал, що висвітлює події у Дніпрі та Дніпропетровській області. Видання оперативно публікує новини соціального, суспільного та військового характеру, орієнтуючись на місцеву аудиторію. Ресурс функціонує як онлайн-ЗМІ з регулярними оновленнями стрічки новин.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред