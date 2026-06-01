РФ вдарила по пологовому на Одещині: у момент атаки жінка народжувала дитину

На момент атаки у пологовому було шість породіль з немовлятами.

РФ атакувала пологовий в Одеській області

Що відомо:

РФ атакувала Одеську область

Під ударом опинився пологовий будинок

Російські окупанти атакували Одеську область великою кількістю ударних дронів. Під ударом опинився пологовий будинок. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака відбулась у той момент, коли в медичному закладі були породіллі з новонародженими дітьми. Одна жінка тоді була при пологах. До того ж у пологовому відділенні та адміністративній будівлі лікарні були працівники.

"В результаті атаки пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. У медзакладі пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон. У відділенні перебували 6 породіль із немовлятами, одна жінка - при пологах", - йдеться у повідомленні.

На щастя, пацієнти та персонал не постраждали. На місці продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Атака на Одесу 1 червня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 1 червня РФ двічі атакувала Одесу. Постраждали щонайменше п'ятеро людей. Також сталося загоряння двох одноповерхових будинків. Пошкоджено багатоквартирні будинки в різних районах міста, адміністративну будівлю та інфраструктуру.

За попередніми даними, вибито 82 вікна, 72 з яких уже закрито. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів та відновлення пошкоджених будівель.

Як писав Главред, російські війська в ніч на 1 червня атакували Харків ударними безпілотниками. У місті зафіксовано влучання в декількох районах. В результаті ворожого удару по Основянському району постраждали дві людини. Медики надали їм необхідну допомогу.

Вранці 30 травня російські окупаційні війська наносили удари по Запоріжжю. Відомо про загиблих і поранених.

У ніч на 27 травня Чернігів перебував під масованим обстрілом ворожих дронів. У місті пролунало понад 15 вибухів. У результаті пошкоджено одне з підприємств міста.

У ніч на 26 травня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. В результаті було пошкоджено об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Є загиблий та постраждалі.

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

