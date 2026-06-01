РФ вдарила по пологовому на Одещині: у момент атаки жінка народжувала дитину

Що відомо:
- РФ атакувала Одеську область
- Під ударом опинився пологовий будинок
Російські окупанти атакували Одеську область великою кількістю ударних дронів. Під ударом опинився пологовий будинок. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Атака відбулась у той момент, коли в медичному закладі були породіллі з новонародженими дітьми. Одна жінка тоді була при пологах. До того ж у пологовому відділенні та адміністративній будівлі лікарні були працівники.
"В результаті атаки пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. У медзакладі пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон. У відділенні перебували 6 породіль із немовлятами, одна жінка - при пологах", - йдеться у повідомленні.
На щастя, пацієнти та персонал не постраждали. На місці продовжують ліквідовувати наслідки атаки.
Атака на Одесу 1 червня - що відомо
Як писав Главред, у ніч на 1 червня РФ двічі атакувала Одесу. Постраждали щонайменше п'ятеро людей. Також сталося загоряння двох одноповерхових будинків. Пошкоджено багатоквартирні будинки в різних районах міста, адміністративну будівлю та інфраструктуру.
За попередніми даними, вибито 82 вікна, 72 з яких уже закрито. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів та відновлення пошкоджених будівель.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, російські війська в ніч на 1 червня атакували Харків ударними безпілотниками. У місті зафіксовано влучання в декількох районах. В результаті ворожого удару по Основянському району постраждали дві людини. Медики надали їм необхідну допомогу.
Вранці 30 травня російські окупаційні війська наносили удари по Запоріжжю. Відомо про загиблих і поранених.
У ніч на 27 травня Чернігів перебував під масованим обстрілом ворожих дронів. У місті пролунало понад 15 вибухів. У результаті пошкоджено одне з підприємств міста.
У ніч на 26 травня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. В результаті було пошкоджено об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Є загиблий та постраждалі.
Про персону: Олег Кіпер
Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.
Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:
- слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
- прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
- керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).
У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.
