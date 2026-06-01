"Проблеми ігноруються": Лубинець обурений порушеннями прав громадян під час мобілізації

Лубінець вважає, що держава не може вимагати від громадян виконання своїх обов’язків, якщо деякі посадові особи допускають порушення їхніх прав.

Лубінець обурений порушеннями прав громадян під час мобілізації

Лубінець повідомив про випадки порушення прав громадян під час мобілізації

Омбудсмен офіційно направив звернення до Міноборони

Проблема системних порушень прав людини під час мобілізаційних заходів в Україні, як і раніше, залишається без належної реакції. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на тлі обговорення чергової реформи мобілізації, яку вже називають "болісною", влада має насамперед дати відповідь на питання, чому порушення прав громадян під час мобілізаційних заходів продовжують залишатися без належної уваги.

Лубінець нагадав, що три тижні тому під час представлення щорічної доповіді у Верховній Раді він виступив з ініціативою створити при Міністерстві оборони робочу групу за участю народних депутатів та представників Офісу омбудсмена. За його задумом, така структура мала оперативно реагувати на випадки порушення прав людини в процесі мобілізації. Відповідне звернення було офіційно направлено до Міноборони.

"Який результат? Жодної робочої групи досі немає! Зате я продовжую отримувати звернення про системні порушення прав людини. На практиці ми бачимо: застосування сили – триває, затримання громадян – тривають, вилучення особистих речей – теж. І найцинічніше – все це роблять у балаклавах!" – підкреслив Лубінець.

Лубінець також підкреслив, що раніше йому обіцяли припинити участь осіб у балаклавах у подібних заходах і забезпечити виконання відповідного наказу Міністерства оборони. У зв'язку з цим він поставив собі питання, хто контролює дотримання цього розпорядження і хто понесе відповідальність за його фактичне ігнорування.

Лубінець підкреслив, що держава не може вимагати від громадян сумлінного виконання своїх обов’язків, якщо окремі посадові особи самі допускають порушення їхніх прав. На його думку, говорити про реформи передчасно, поки проблеми, на які Офіс омбудсмена вказує протягом багатьох років, залишаються невирішеними.

На завершення омбудсмен знову закликав Міністерство оборони невідкладно створити робочу групу для розгляду та запобігання порушенням прав людини під час мобілізаційних заходів.

В Україні змінять правила бронювання

Міністр економіки, навколишнього середовища та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що в Україні з середини червня почнуть діяти нові правила бронювання військовозобов'язаних працівників, які працюють за сумісництвом.

За його словами, таких працівників враховуватимуть у квоті бронювання лише один раз і лише на одному підприємстві.

"Якщо військовозобов'язаний має відстрочку і працює відразу в декількох компаніях, йому потрібно буде визначити лише одне місце роботи, де його враховуватимуть для бронювання", — підкреслив він.

Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Нардеп Сергій Нагорняк говорив, що в українській армії існує гострий дефіцит особового складу, тому можливі нововведення в підході до бронювання військовозобов'язаних спрямовані на вирішення цієї проблеми. Зокрема, можуть мобілізувати працівників з бронюванням, щоб поліпшити комплектування армії.

Як раніше повідомляв Главред, Міноборони вдосконалює систему військово-медичних комісій та інтегрує цифрові рішення, наприклад, додаток "Резерв+", що дозволить оновлювати дані без відвідування ТЦК. Такі зміни мають забезпечити більш точний медичний контроль та підвищити якість мобілізаційного ресурсу.

Президент Володимир Зеленський анонсував реформи системи грошового забезпечення та контрактів у ЗСУ, зокрема підвищення зарплат військовим до 30 тисяч гривень і більше для фронтовиків, а також запровадження спеціальних контрактів для піхоти з виплатами до 400 тисяч гривень, що має стати ключовим елементом масштабної реформи армії. Уже в червні очікуються перші результати цих змін для солдатів і командирів оборони.

Про особу: Дмитро Лубінець Дмитро Валерійович Лубінець (народився 4 липня 1981 року, Волноваха, Донецька область) — український юрист і політик. У 2010–2014 роках був депутатом Волновахської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

