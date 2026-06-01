Сотні "Шахедів" та "Тушки": РФ підготувала новий комбінований обстріл України

Володимир Зеленський попередив українців про загрозу нового масштабного удару з боку Росії найближчим часом.

Моніторингові канали повідомляють про пуски ударних дронів із кількох напрямків

Коротко:

Зеленський попередив про можливий масований удар РФ

Монітори фіксують пуски дронів із кількох напрямків

Є ознаки підготовки ракетної атаки цієї ночі

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія може готувати новий масштабний удар по території України. Про це він повідомив у зверненні до українців.

"Масований удар може бути. Росіяни його підготували", — сказав Зеленський. відео дня

Глава держави наголосив, що українські сили протиповітряної оборони працюють у цілодобовому режимі та реагують на загрози в межах наявних ресурсів і постачання озброєння.

"Наші захисники неба готові 24/7 настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням", — зазначив президент.

Він також закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов’язково користуватися укриттями.

"Звертайте увагу на повітряні тривоги. Обовʼязково користуйтесь укриттями", — підкреслив Зеленський.

Водночас, за інформацією моніторингових каналів, зафіксовано пуски ударних БпЛА типу "Герань"/"Гербера" з напрямків Шаталово, Мілерово, Орел, Гвардійське та Приморсько-Ахтарськ. Попередньо, противник може планувати застосування до 850 безпілотників.

Також за даними аналітиків фіксується активність пунктів управління стратегічної авіації РФ, що може свідчити про підготовку ракетного удару із залученням стратегічної авіації цієї ночі.

Можливі цілі нового удару РФ по Києву - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов припускає, що під час можливих майбутніх атак на Київ російські війська можуть зосередитися на об'єктах критичної інфраструктури, зокрема системах водопостачання та водовідведення.

На думку експерта, ураження водоканалу або очисних споруд здатне спричинити серйозні гуманітарні наслідки для мешканців столиці. Він зазначає, що порушення роботи таких об'єктів може суттєво ускладнити життєдіяльність великого міста.

Жданов наголошує, що особливо критичними можуть стати перебої з каналізаційною системою, адже без її функціонування забезпечення належних санітарних умов стає вкрай складним. За його оцінкою, відсутність водопостачання та водовідведення здатна створити серйозні виклики для нормального функціонування мегаполіса.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, російські війська в ніч на 1 червня атакували Харків ударними безпілотниками. У місті зафіксовано влучання в декількох районах. В результаті ворожого удару по Основянському району постраждали дві людини. Медики надали їм необхідну допомогу.

Крім того, російські окупанти атакували Одеську область великою кількістю ударних дронів. Під ударом опинився пологовий будинок. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також вранці 30 травня російські окупаційні війська наносили удари по Запоріжжю. Відомо про загиблих і поранених.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

