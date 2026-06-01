"Важко підрахувати": Влад Дарвін розповів, скільки заробляє на хіті "Три сестри"

Пісня вийшла ще у 2013 році російською мовою, проте через понад десять років несподівано набула нової популярності.

https://glavred.net/stars/trudno-podschitat-vlad-darvin-skazal-skolko-zarabatyvaet-na-hite-tri-sestry-10769534.html Посилання скопійоване

Влад Дарвін розповів, скільки заробляє на хіті "Три сестри" / колаж: Главред, фото: instagram.com/darwinvlad

Коротко:

У 2024 році трек став вірусним у TikTok

Українська версія пісні зібрала понад 958 тисяч переглядів на YouTube

Український виконавець Влад Дарвін поділився подробицями про доходи, які йому досі приносить популярна композиція "Три сестри (Аманда, Лінда і Роуз)".

Пісня була випущена ще у 2013 році російською мовою, проте через понад десять років несподівано отримала другу хвилю популярності. У 2024 році трек став вірусним у TikTok і завоював популярність не тільки в Україні, а й за її межами. Успіх композиції підштовхнув артиста до створення україномовної версії, яка також швидко розлетілася по соцмережах.

відео дня

На сьогодні українська версія пісні зібрала понад 958 тисяч переглядів на YouTube і продовжує приносити дохід. При цьому, як зізнався співак, основна частина заробітку, як і раніше, надходить від оригінальної російськомовної версії.

За словами Дарвіна, точно підрахувати загальний дохід від хіта складно, оскільки виплати надходять щоквартально і суми відрізняються. В окремі періоди винагорода досягала 7 тисяч доларів, в інші — була дещо меншою. Артист зазначив, що композиція, якій вже понад 12 років, досі стабільно приносить прибуток.

"Важко підрахувати кошти, адже звіти надходять щоквартально. У якийсь квартал за пісню надійшло 7 000 доларів, в інший квартал – трохи менше... Досі надходять усі ці гроші, і я не можу це все підрахувати та звести в одну таблицю. Це ж стара пісня, їй більше 12 років, і досі заробляє російська версія. Українська теж заробляє, але основний трафік – у російськомовної версії", – зазначив виконавець у проєкті "Ранок у великому місті".

Виконавець також розповів, що всі кошти, отримані від популярного треку, інвестує у розвиток власної творчості. Завдяки цим доходам він має можливість записувати нові версії пісень і працювати над новими музичними проєктами.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що британська співачка Дуа Ліпа та актор Каллум Тернер офіційно стали чоловіком і дружиною. Весільна церемонія відбулася 31 травня в районі Мерілебон у Лондоні й тривала близько 40 хвилин. Урочистість відбулася напередодні масштабного святкування в Італії, яке пара планує провести в колі близьких і друзів.

Також Софія Ротару знову вийшла на зв'язок у соцмережах заради своєї онуки Соні Євдокименко. Співачка опублікувала фотографію дівчини і дуже зворушливо привітала її зі святом англійською мовою. У мережі також з'явилася свіжа фотографія Соні з братом-втікачем Анатолієм.

Вас може зацікавити:

Про особу: Влад Дарвін Влад Дарвін (справжнє ім'я — Владислав Приходько) — відомий український співак, автор пісень і музичний продюсер. Широку популярність здобув у 2008 році після участі у другому сезоні популярного телепроекту "Фабрика зірок". Одним із найзнаковіших етапів його творчості став дует із співачкою Alyosha (Олена Тополя). Їхній спільний трек "Ти найкраща" став абсолютним радіохітом і приніс артистам престижні премії, зокрема Yuna. Також вони випустили дуетний хіт "Більше, ніж кохання" та спільний альбом "Золота середина" (2019). Влад пише пісні не тільки для себе, але й для інших топових українських виконавців, серед яких Тіна Кароль, Наталія Могилевська та Ані Лорак. Одружений з етнічною вірменською співачкою Крістіною Марті (Крістіна Март), пара виховує сина Рональда. З початком повномасштабної війни займається волонтерством та благодійністю на підтримку ЗСУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред