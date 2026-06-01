"Він на пенсії": легендарний 96-річний артист завершив кар’єру в кіно

Останньою роботою Клінта Іствуда в кіно стала судова драма "Присяжний №2", що вийшла у 2024 році, яку він зняв як режисер.

31 травня Клінту Іствуду виповнилося 96 років

Як актор Іствуд востаннє з'являвся у фільмі "Чоловічі сльози"

Легендарний голлівудський актор і режисер Клінт Іствуд, якому 31 травня виповнилося 96 років, завершив свою кар'єру в кіно. Про це розповів у недавньому інтерв'ю France 3 син артиста Кайл.

"У мене багато хороших спогадів про спільну роботу з ним. Але тепер він на пенсії, адже йому вже за 95 років. Мені пощастило попрацювати з ним у багатьох фільмах", - заявив Кайл Іствуд. відео дня

Таким чином, останньою роботою Іствуда в кіно стала судова драма "Присяжний №2", що вийшла у 2024 році, яку він зняв як режисер. Як актор він востаннє з'являвся на екрані у своєму попередньому режисерському проєкті "Чоловічі сльози".

Про особу: Клінт Іствуд Клінт Іствуд — американський кіноактор, кінорежисер, композитор. За даними Вікіпедії, він — лауреат п’яти нагород Американської кіноакадемії: чотирьох премій "Оскар" у номінаціях "Найкраща режисура" та "Найкращий фільм", а також Нагороди імені Ірвінга Тальберга за продюсерський внесок у кіномистецтво. Володар Національної медалі США в галузі мистецтв (2009). Лауреат премії "Почесний Сезар".

