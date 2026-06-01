"Він на пенсії": легендарний 96-річний артист завершив кар’єру в кіно

Коротко:
- 31 травня Клінту Іствуду виповнилося 96 років
- Як актор Іствуд востаннєз'являвся у фільмі "Чоловічі сльози"
Легендарний голлівудський актор і режисер Клінт Іствуд, якому 31 травня виповнилося 96 років, завершив свою кар'єру в кіно. Про це розповів у недавньому інтерв'ю France 3 син артиста Кайл.
"У мене багато хороших спогадів про спільну роботу з ним. Але тепер він на пенсії, адже йому вже за 95 років. Мені пощастило попрацювати з ним у багатьох фільмах", - заявив Кайл Іствуд.відео дня
Таким чином, останньою роботою Іствуда в кіно стала судова драма "Присяжний №2", що вийшла у 2024 році, яку він зняв як режисер. Як актор він востаннє з'являвся на екрані у своєму попередньому режисерському проєкті "Чоловічі сльози".
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що британська співачка Дуа Ліпа та актор Каллум Тернер офіційно стали чоловіком і дружиною. Весільна церемонія відбулася 31 травня в районі Мерілебон у Лондоні й тривала близько 40 хвилин. Урочистість відбулася напередодні масштабного святкування в Італії, яке пара планує провести в колі близьких і друзів.
Також Софія Ротару знову вийшла на зв'язок у соцмережах заради своєї онуки Соні Євдокименко. Співачка опублікувала фотографію дівчини і дуже зворушливо привітала її зі святом англійською мовою. У мережі також з'явилася свіжа фотографія Соні з братом-втікачем Анатолієм.
Вас може зацікавити:
- Marvel показала трейлер другого сезону "Людей Ікс ’97": дата прем'єри
- "Не буду блазнем": Ніколас Кейдж змінив прізвище
- "Незважаючи на зраду": український фільм отримав престижну премію "Еммі"
Про особу: Клінт Іствуд
Клінт Іствуд — американський кіноактор, кінорежисер, композитор. За даними Вікіпедії, він — лауреат п’яти нагород Американської кіноакадемії: чотирьох премій "Оскар" у номінаціях "Найкраща режисура" та "Найкращий фільм", а також Нагороди імені Ірвінга Тальберга за продюсерський внесок у кіномистецтво. Володар Національної медалі США в галузі мистецтв (2009). Лауреат премії "Почесний Сезар".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред