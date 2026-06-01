Деякі продукти відчутно здорожчають влітку: експерти розповіли, що найбільше зросте в ціні

Дар'я Пшеничник
1 червня 2026, 18:24
Зростання вартості пального, добрив та енергоносіїв уже зараз підвищує собівартість аграрного виробництва.
Що буде з цінами на продукти влітку / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чи подешевшають сезонні овочі влітку
  • Які продукти навпаки зростуть у ціні
  • Як енергоносії вплинуть на вартість харчів
  • Що кажуть експерти про молочку й м’ясо

На старті літа українці традиційно очікують сезонного здешевлення частини продуктів - передусім овочів, фруктів, яєць та молока. Цьому сприяє збільшення пропозиції та відсутність тривалих відключень світла, які минулого року суттєво впливали на собівартість виробництва.

Втім, паралельно з позитивними факторами формується й протилежна тенденція: зростання вартості пального, добрив та енергоносіїв уже зараз підвищує собівартість аграрного виробництва. Це означає, що окремі групи товарів можуть навпаки подорожчати.

Главред з’ясував, які саме продукти змінять ціну цього літа та чому.

Сезонні овочі та молочка: що подешевшає

Економіст Олег Пендзин у інтерв'ю Главреду наголошує, що літо традиційно приносить дефляцію на сезонні продукти:

"Дешевшати буде все сезонне. Літо традиційно є дефляційним періодом. Тому передусім можна очікувати зниження цін на городину".

За його словами, здешевшають також молоко та м’ясо, адже тварини переходять на випас, а кормова база стає дешевшою.

Пендзин уточнює, що швидкість здешевлення овочів залежить виключно від погоди. Якщо літо буде теплим із дощами, пропозиція зросте швидше, а ціни впадуть уже в червні.

Фрукти та ягоди: на що очікується дефіцит

Фрукти і ягоди / Фото: УНІАН

Економіст застерігає, що прогнози щодо фруктів варто оцінювати обережно.

За його слова, через весняні заморозки врожай абрикосів і черешні буде слабким:

"В квітні були заморозки, через що цвіт і зав’язь абрикосів осипалися. Врожаю черешні теж не буде".

Водночас на ринку зросте частка імпорту, а попит визначатиме, чи купуватимуть українці дорогі фрукти.

Хліб, крупи та соціальні товари: повільне, але стабільне зростання

Пендзин пояснює, що зернові цього року подорожчають через зростання собівартості:

"Пряма собівартість обробітку гектара цього року зросла на 30%... Все це стане драйвером зростання цін на продукти харчування у другому півріччі".

Хліб і крупи дорожчатимуть поступово, зокрема, за словами експерта, хліб буде дорожчати приблизно на 1-1,5% щомісяця.

А от преміальна випічка зросте в ціні значно швидше. "Торти дуже подорожчають – приблизно на 30%", - прогнозує економіст.

Молоко та яйця: стабільність із ризиком подорожчання

Молоко і яйця / Фото: ua.depositphotos.com

Пензин зазначає, що молоко поки дешевшає завдяки сезонному збільшенню пропозиції:

"Зараз молоко (сировина) подешевшало через те, що худоба більше пасеться на відкритих пасовищах. До того ж збільшилася пропозиція молока (сировини). Тому ціни на молоко і молочку мають залишитися плюс-мінус на тому ж рівні, що й зараз".

А от яйця, за словами експерта, залежать від вартості комбікорму:

"70% собівартості яйця – це комбікорм. Тож якщо буде дорожчати кукурудза, будуть дорожчати і яйця".

М’ясо: курятина стабільна, свинина - під тиском дефіциту

Пендзин зазначає, що курятина та яйця мають однакову логіку формування ціни, адже їх виробляють птахофабрики:

"93-94% курятини, яку ми споживаємо, виробляють птахофабрики".

Водночас свинина може подорожчати через скорочення пропозиції:

"38-39% свинини, яку ми їмо, виробляють домогосподарства населення. А зараз у селі одиниці тримають свиней. Тому пропозиція свинини скоротиться. Але й українці стали біднішими, тому менше беруть свинину.".

Що кажуть про ціни аграрії

Денис Марчук / Фото: Denys Marchuk/facebook

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі "Новини.LIVE" пояснив, що ціни на частину продуктів уже змінюються.

Що дешевшає

Ціни на яйця вже знизилися: попит після Великодня уже знизився. "Плюс на ринку з’явилося більше продукції домашнього виробництва. Її продають на рівних умовах із промисловим сектором, завдяки чому вдається знизити ціни", – зазначив експерт.

Також, за його словами, у червні–серпні подешевшають овочі борщового набору.

Що дорожчає

Марчук зазначає, що молочні продукти можуть зрости в ціні на 5–10%:

"На кінцеву ціну вплинуть витрати на електроенергію та логістику".

У коментарі для "Фокус" він також наголосив на глобальних факторах:

"Зростає собівартість виробництва для товаровиробників, які зараз закуповують пальне на 67% дорожче, ніж минулого року. А оскільки реалізація продукції відбувається умовно через три-чотири місяці, ці витрати згодом перекладаються на ціну для споживача".

За словами Марчука, найчутливіші до подорожчання енергоносіїв є наступні продукти:

  • хліб і хлібобулочні вироби;
  • молочна продукція;
  • м’ясо птиці;
  • свинина;
  • яловичина.
Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Чи варто робити запаси на зиму

Пендзин зазначає, що українці й так зазвичай консервують доступні овочі:

"Українці і так роблять запаси, щоб прогодуватися взимку, але консервують виключно максимально доступне: огірки, кабачки тощо. Ще роблять квашену капусту".

А от варення, за його словами, стає розкішшю:

"Наприклад, варення з малини в кращому випадку закривають маленьку баночку, просто щоб лікуватися. Так само вже давно майже ніхто не варить варення з абрикосів. Бо власного урожаю вже кілька років немає, а імпортні надто дорогі.

Висновок

Літо принесе традиційне здешевлення сезонних овочів, частково молока та яєць. Водночас продукти, залежні від енергоносіїв і кормів, навпаки дорожчатимуть. Найбільші ризики зростання - у хліба, круп, молочки та м’яса.

Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

