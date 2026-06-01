"Ніхто не звітує": Ольга Сумська розкрила правду про сімейний бюджет

Ольга Сумська розповіла правду про сімейний бюджет

Народна артистка України Ольга Сумська поділилася подробицями фінансових відносин із чоловіком Віталієм Борисюком. Актриса зізналася, як у їхній родині вирішуються грошові питання і чи існує спільний бюджет.

За її словами, вони з чоловіком не дотримуються суворих правил у питаннях фінансів. Подружжя не контролює доходи одне одного і не вимагає звітів про зароблені кошти. При цьому повністю об'єднаного бюджету у них також немає. За роки спільного життя пара виробила комфортну для себе систему.

"Скажу чесно, що я ніколи не приховувала своїх грошей. Вони завжди на виду. Якщо ми щось заробили разом, десь можемо взяти... Але до певної міри це завжди, знаєте, є такий момент, коли тебе трішки щось дратує", - зізнається актриса в проєкті "Тур зірками".

Водночас актриса визнає, що навіть у міцних стосунках фінансові питання іноді стають приводом для непорозумінь. Вона зазначила, що певні ситуації можуть викликати роздратування, особливо якщо один із подружжя приймає рішення про значні витрати самостійно.

Зірка додала, що може здивуватися, коли дізнається про велику покупку вже після її здійснення. Особливо це стосується випадків, коли йдеться про значні суми та незаплановані витрати.

"Скажімо, ти більше заробила, а чоловік не сказав, куди він витратив гроші. І така покупка, знаєте, досить дорога. І тому ти думаєш: "А як же він не попередив?" Ніхто не звітує про свої заробітки. Ні я перед Віталіком, ні Віталік переді мною", — ділиться Ольга.

Вона додала, що окремого місця, де зберігаються спільні гроші, у них немає. За її словами, сьогодні всі фінансові питання давно перейшли в цифровий формат.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк перебувають у шлюбі понад три десятиліття. Подружжя неодноразово ділилося секретами міцних стосунків і зізнавалося, що головним у родині вважає довіру.

Про особу: Ольга Сумська Ольга Сумська — українська акторка та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

