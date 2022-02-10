"Тисячу Зеленського" можна витратити на підписку: як оплатити газети та журнали

Ліміт по оплаті обраних видань карткою єПідтримка дорівнює сумі коштів на ній.
В Україні розширено перелік товарів і послуг, на які можна витратити "ковідну тисячу" за вакцинацію.
Рішенням Кабінету Міністрів можна оформити підписку періодичних друкованих видань. Постанова набуде чинності 14 лютого, повідомили у прес-службі Укрпошти.
"В Укрпошті можна витратити отримані в рамках програми єПідтримка кошти на періодику і підписатися на онлайн будь - які періодичні видання з поточних місяців 2022 року", - наголошується в повідомленні.
Що відомо про підписку на "ковідну тисячу"
Ліміт по оплаті обраних видань карткою єПідтримка дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна вибрати будь-які видання вартістю тільки до 1000 грн і оплатити їх на сайті Укрпошти, зазначивши номер карти єПідтримка. Скористатися послугою можна до кінця 2022 року.
Як зазначили в прес-службі, зараз в каталозі Укрпошти близько 3500 індексів. Зараз розрахуватися карткою єПідтримка можна тільки онлайн. Оформити підписку на видання можна через сервіс "Онлайн-підписка"на сайті Укрпошти.
Як оформити підписку на сайті Укрпошти:
- перейти по ссылке https://peredplata.ukrposhta.ua/ і вибрати необхідні видання, додавши їх в кошик.
- вказати період отримання видання.
- оформити замовлення, вказавши контактні дані одержувача і спосіб доставки.
- вказати реквізити картиепідтримка і здійснити оплату, натиснувши"оплатити".
Тисяча за вакцинацію: як отримати
Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.
Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.
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