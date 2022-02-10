"Тисячу Зеленського" можна витратити на підписку: як оплатити газети та журнали

В Укрпошті розповіли про підписку на "тисячу Зеленського" / 24 канал

В Україні розширено перелік товарів і послуг, на які можна витратити "ковідну тисячу" за вакцинацію.

Рішенням Кабінету Міністрів можна оформити підписку періодичних друкованих видань. Постанова набуде чинності 14 лютого, повідомили у прес-службі Укрпошти.

"В Укрпошті можна витратити отримані в рамках програми єПідтримка кошти на періодику і підписатися на онлайн будь - які періодичні видання з поточних місяців 2022 року", - наголошується в повідомленні.

Що відомо про підписку на "ковідну тисячу"

Ліміт по оплаті обраних видань карткою єПідтримка дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна вибрати будь-які видання вартістю тільки до 1000 грн і оплатити їх на сайті Укрпошти, зазначивши номер карти єПідтримка. Скористатися послугою можна до кінця 2022 року.

Як зазначили в прес-службі, зараз в каталозі Укрпошти близько 3500 індексів. Зараз розрахуватися карткою єПідтримка можна тільки онлайн. Оформити підписку на видання можна через сервіс "Онлайн-підписка"на сайті Укрпошти.

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Як оформити підписку на сайті Укрпошти:

перейти по ссылке https://peredplata.ukrposhta.ua/ і вибрати необхідні видання, додавши їх в кошик.

вказати період отримання видання.

оформити замовлення, вказавши контактні дані одержувача і спосіб доставки.

вказати реквізити картиепідтримка і здійснити оплату, натиснувши"оплатити".

Тисяча за вакцинацію: як отримати

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

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