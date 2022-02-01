Пиво та сигарети замість книг: під Києвом "ковідною" тисячею розраховувалися в звичайному кіоску

Під Києвом" ковидною " тисячею розраховувалися в звичайному кіоску / скріншот

В Ірпені під Києвом люди могли купити пиво, сигарети, крупи та хліб за "ковідну" тисячу.

В одному з кіосків міста приймали оплату за допомогою "еПідтримки", пише "ТСН".

За словами місцевих жителів, "ковідну" тисячу найчастіше тут витрачають на випивку. Оплатити покупку за допомогою телефону тут не складає ніяких проблем. Продавець навідріз відмовився що-небудь пояснювати, але розповіла, що також купують крупи і соки.

"Крупи, гречка, вермішель, хліб, вода, сік. Якщо прийшла жінка, їй не потрібно те пиво. Вона купила, що потрібно по господарству", - зазначає вона.

За вакцинальну тисячу гривень журналісти змогли купити пиво і сигарети. Але офіційно витратили "ковидні" гроші на розваги — купили книги. Так написано в звіті про витрати.

Реклама

А так можна було?

У Міністерстві цифрової трансформації спочатку запевняли, що це неможливо, але після відеодоказів пояснили ситуацію.

"Іноді трапляється, що наші хитрі підприємці використовують термінали, виділені для одного бізнесу, для іншого або не для свого бізнесу взагалі. У цьому випадку на підприємця може бути складено заяву і передано в правоохоронні органи", — розповів проектний менеджер Мінцифри Павло Русєв.

читайте такожХто зробить бустерне щеплення - отримає ще 500 грн: Зеленський пообіцяв новий бонус за вакцинаціюВідразу після запиту журналістів в Мінцифру, в кіоск приїхала поліція, оголошення про оплату за допомогою "еПідтримки" зняли. Власник не на камеру розповів, що продає книги, але вийшло так, що пивом торгувати вигідніше.

Раніше в Міністерстві економіки повідомили, що програма виплат "тисячі Зеленського" триватиме рік.

Зазначається, що офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Вона триватиме до 18 грудня 2022 року.