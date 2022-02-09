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Кабмін дасть українцям ще п'ять місяців на витрату "тисячі Зеленського" за вакцинацію

9 лютого 2022, 12:04

Збільшення терміну дії рахунку для отримання допомоги та терміну використання допомоги з 4 до 9 місяців з дня зарахування коштів - така пропозиція Кабміну.

Купюр
Кабмін дасть українцям ще п'ять місяців на витрату "тисячі Зеленського" за вакцинацію / УНІАН

Український уряд планує додати ще п'ять місяців до терміну використання "тисячі Зеленського" , яку отримують всі українці за дві дози вакцина від коронавірусу COVID-19. Про це йдеться у порядку денному засідання Кабміну у середу, 9 лютого нинішнього року

Згідно з документом, чиновники пропонують:

  • надання додаткової допомоги у розмірі 500 гривень у разі отримання бустерної дози вакцини;
  • збільшення терміну дії рахунку для отримання допомоги, а також терміну використання допомоги з чотирьох до дев'яти місяців з дня зарахування коштів на рахунки;
  • надання можливості використання допомоги громадянами віком від 60 років та особами з інвалідністю I та II групи на оплату вартості житлово-комунальних послуг та придбання ліків.

Тисяча за вакцинацію: як отримати

Президент України Володимир Зеленський 15 Листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID-19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

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