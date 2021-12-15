"Ковідна тисяча" від шахраїв: в Україні зробили клон сайту МОЗ і крадуть гроші з картки

Українців закликають в жодному разі не заповнювати анкету на фейковому "сайті МОЗ" / ua.depositphotos.com

Шахраї створили фейковий ресурс, який візуально схожий на сайт Міністерства охорони здоров'я України. Вони відправляють смс-повідомлення, в яких зазначено, що українці, мовляв, можуть отримати "виплату COVID-19" у розмірі 1 тисячі гривень і для цього нібито повинні перейти за посиланням. Однак після переходу людині приходить повідомлення зі списанням грошових коштів з власної карти.

Користувачка соціальної мережі Facebook Лідія Сафронова розповіла, що шахраї відправляють повідомлення з посиланням на нібито сайт МОЗ. На перший погляд повідомлення може здатися справжнім сповіщенням з офіційного джерела.

"Вам доступна виплата COVID-19. Сума виплати - 1000 гривень. Підтвердіть переказ",-йдеться в тексті смс-повідомлення, яке надсилають людям.

Після того, як людина клацає на посилання і заповнює форму, їй приходить ще одне повідомлення, в якому вказано код для списання грошових коштів з власної карти.

"Людям почали приходити ось такі повідомлення. Ні в якому разі не переходити і не заповнювати форму. У випадку заповнення приходить код від банку на списання коштів з картки!" - підкреслила Лідія Сафронова.

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ПриватБанк попередив про шахрайство з "коронавірусними виплатами"

У листопаді ПриватБанк попередив своїх клієнтів про те, що останнім часом почастішали випадки шахрайства під виглядом нібито надання державних грошових виплат за вакцинацію проти коронавірусу.

Як розповіли у фінансовій установі, клієнтам на месенджери або електронну пошту стали приходити повідомлення про виплати за щеплення від COVID-19. Шахраї залишають посилання на фейкову сторінку сайту і пропонують заповнити анкети з особистими даними, включаючи реквізити банківських карт.

У Приватбанку підкреслили, що такі повідомлення відкривати не можна. В жодному разі не слід вводити свої особисті дані або реквізити на підроблених сайтах або ж мобільних сервісах.

Як отримати "тисячу Зеленського" за вакцинацію від коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.читайте такожВакциновані зможуть витратити тисячу на ліки: Зеленський назвав умову

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID-19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в застосунку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити застосунов і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти до розділу Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.