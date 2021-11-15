Зеленський пообіцяв вакцинованим українцям 1000 грн

Зеленський пообіцяв щепленим цінний подарунок / Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підготував подарунок тим, хто вакцинувався від коронавірусу.

У зверненні до українців він пообіцяв кожному щепленому 1000 грн.

Однак отримати допомогу від держави зможуть тільки ті, хто отримав повний курс щеплення і має на руках зелений сертифікат про вакцинацію.

Отримати гроші можна через додаток Дія. Але витратити їх на все, що завгодно не вийде - вони виключно для абонементів в спортзал, відвідування кінотеатрів або квитків для подорожей по країні.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузин розповів, що не можуть бути відсторонені від роботи ті, хто має протипоказання до вакцинації. Але для цього має бути відповідний медичний документ (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.

Також повідомлялося, що адвокат з медичного права юридичної фірми "Ілляшев і партнери" Алла Цимановська, радить тим, кого звільнили таким чином, звертатися до суду за поновленням на робочому місці.

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