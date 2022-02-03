Українцям "блокують" гроші при оплаті ліків за "тисячу Зеленського": у чому справа

Українці зможуть оплатити ліки за "ковідну тисячу" / УНІАН

В Україні люди старше 60 років отримали можливість витратити тисячу за вакцинацію від коронавірусу на ліки. Однак при оплаті можуть виникати повідомлення про блокування коштів.

Як пише Сьогодні, оплатити ліки в аптеці двома способами.

Відзначається, що при цьому на мобільному пристрої відкриється вікно LiqPay мережі аптек, в якій відбувається покупка, при цьому буде необхідно ввести дані карти "єПідтримка".

Однак тут може виникнути складність для пенсіонерів. Одержувачам коштів за вакцинацію 60+ буде потрібно знайти необхідні дані на сторінці банківського додатка.

Блокування грошей: в чому причина

У матеріалі уточнюється, що при проведенні оплати користувачі можуть отримати повідомлення про блокування грошей. Однак це є лише технічним повідомленням і його не варто побоюватися, пишуть журналісти.

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"Якщо після проведення оплати ви отримаєте повідомлення про те, що гроші "успішно заблоковані" - не панікуйте, так і повинно бути. Система перевіряє, чи дійсно Ви можете купувати по карті "єПідтримка" ліки, так як робити це можуть тільки люди 60 років і старше", - йдеться в публікації.

Автори додали, що при оплаті ліків за "ковідну тисячу" приблизно через півгодини після звернення в оповіщеннях банківського додатка з'явиться повідомлення або на номер власника картки буде здійснений дзвінок від банку з проханням підтвердити операцію.

Після цього на телефон прийде повідомлення з номером замовлення та інструкцією. З цим номером пенсіонер йде в обрану раніше аптеку, називає його і забирає ліки, вже нічого більше не оплачуючи.

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Тисяча за вакцинацію: як отримати

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

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