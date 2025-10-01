Трагедія в Одесі: масштабний потоп забрав життя 9 осіб, серед жертв - дитина

Коротко:
- В Одесі та Одеському районі ліквідовують наслідки масштабного потопу
- Загинули 9 людей
- Знайдено зниклу дівчину
В Одесі та Одеському районі рятувальники майже добу ліквідовують наслідки потопу, який спричинили масштабні дощі. Негода забрала життя 9 осіб, зокрема й дитини.
У ДСНС України повідомили, що впродовж усієї ночі рятувальники допомагали евакуювати людей із водяних пасток, діставали автомобілі, відкачували воду з будівель.
Близько 07:00 було знайдено зниклу напередодні дівчину. На місці пошуку також працювала психолог ДСНС.
Загалом врятовано 362 людини та евакуйовано 227 транспортних засобів.
Від ДСНС було залучено 255 рятувальників і 68 одиниць техніки.
Рятувальники оприлюднили фото та відео порятунку жителів міста.
Негода в Одесі - що відомо
Як писав Главред, 30 вересня Одесу та область накрила потужна негода. Майже двомісячна норма опадів випала впродовж семи годин. Інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури.
1 жовтня школярі навчатимуться дистанційно.
Синоптики прогнозують, що сьогодні в регіоні також дощитиме. Крім того, очікуються небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпеки.
Погода в Україні - прогнози
Раніше Главред писав, що впродовж робочого тижня з 29 вересня по 5 жовтня в Україні очікується нестійка погода. Можливі різкі перепади температури і дощі.
Синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні в перший день жовтня буде не просто холодною, а дуже холодною.
Нещодавно народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає бабине літо й довгоочікуване потепління.
