Трагедія в Одесі: масштабний потоп забрав життя 9 осіб, серед жертв - дитина

30 вересня Одесу накрила негода. У місті випала майже місячна норма опадів.

Рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Одесі / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

В Одесі та Одеському районі ліквідовують наслідки масштабного потопу

Загинули 9 людей

Знайдено зниклу дівчину

В Одесі та Одеському районі рятувальники майже добу ліквідовують наслідки потопу, який спричинили масштабні дощі. Негода забрала життя 9 осіб, зокрема й дитини.

У ДСНС України повідомили, що впродовж усієї ночі рятувальники допомагали евакуювати людей із водяних пасток, діставали автомобілі, відкачували воду з будівель.

Близько 07:00 було знайдено зниклу напередодні дівчину. На місці пошуку також працювала психолог ДСНС.

Загалом врятовано 362 людини та евакуйовано 227 транспортних засобів.

Від ДСНС було залучено 255 рятувальників і 68 одиниць техніки.

Рятувальники оприлюднили фото та відео порятунку жителів міста.

Негода в Одесі - що відомо

Як писав Главред, 30 вересня Одесу та область накрила потужна негода. Майже двомісячна норма опадів випала впродовж семи годин. Інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури.

1 жовтня школярі навчатимуться дистанційно.

Синоптики прогнозують, що сьогодні в регіоні також дощитиме. Крім того, очікуються небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпеки.

Погода в Україні 1 жовтня 2025 року / meteo.gov.ua

Погода в Україні - прогнози

Раніше Главред писав, що впродовж робочого тижня з 29 вересня по 5 жовтня в Україні очікується нестійка погода. Можливі різкі перепади температури і дощі.

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні в перший день жовтня буде не просто холодною, а дуже холодною.

Нещодавно народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає бабине літо й довгоочікуване потепління.

