В Україні випав сніг: у який регіон у вересні прийшла зима

У понеділок, 29 вересня, Чорногірський хребет у Карпатах засипало снігом.
Як розповів керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста Василь Фіцак, сьогодні вранці на горі Піп Іван Чорногірський відчутно похолодало. Усе присипало снігом.
"У Карпатах зимово, насипало снігу і вдарив мороз", - йдеться в повідомленні.
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що станом на 8:00 29 вересня на горі Піп Іван хмарно, вітер східний 4 м/с. Температура повітря становить -3°С.
Погода на сьогодні
Укргідрометцентр прогнозує в Карпатах температуру повітря +1...+5° та місцями мокрий сніг.
На Заході та Півночі країни очікуються помірні дощі. Температура в більшості областей коливатиметься від +13 до +18°, на заході та півночі буде прохолодніше - від +9 до +14°.
На території Київщини та Києва сьогодні хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.
Якою буде погода в Україні в жовтні 2025 року
Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що погода в Україні в жовтні буде контрастною.
"За моїми прогнозами, перша половина жовтня в Україні пройде з дощами. Температура буде в районі +15... +17 градусів. Опади будуть по всій Україні, але не дуже інтенсивні. Уже приблизно з 13-14 жовтня в Україні дощі припиняться та має потеплішати на 3-4 градуси", - сказав народний синоптик в інтерв'ю Главреду.
Також Щедрін зазначив, що в другій половині жовтня в Україну прийде бабине літо, причому воно буде не одне.
Погода в Україні - прогнози
Як писав Главред, синоптик Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні з 29 вересня по 5 жовтня. За його словами, можливі різкі перепади температури і дощі. У Карпатах час від часу може навіть випадати сніг.
Тим часом Україна перебуває під впливом сильної магнітної бурі. Вона вдарить 29 вересня.
