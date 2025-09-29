Рус
В Україні випав сніг: у який регіон у вересні прийшла зима

Анна Ярославська
29 вересня 2025, 09:34
У більшості областей температура повітря сьогодні коливатиметься від +13 до +18°, прогнозують синоптики.
У Карпатах випав сніг
У Карпатах випав сніг / Фото: facebook.com/vasyl.fitsak

Ви дізнаєтеся:

  • Де в Україні випав сніг
  • Якою буде погода в Україні сьогодні
  • У якому регіоні найхолодніше

У понеділок, 29 вересня, Чорногірський хребет у Карпатах засипало снігом.

Як розповів керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста Василь Фіцак, сьогодні вранці на горі Піп Іван Чорногірський відчутно похолодало. Усе присипало снігом.

відео дня

"У Карпатах зимово, насипало снігу і вдарив мороз", - йдеться в повідомленні.

У Карпати прийшла зима
У Карпати прийшла зима / facebook.com/vasyl.fitsak

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що станом на 8:00 29 вересня на горі Піп Іван хмарно, вітер східний 4 м/с. Температура повітря становить -3°С.

У Карпатах випав сніг
У Карпатах випав сніг / Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Погода на сьогодні

Укргідрометцентр прогнозує в Карпатах температуру повітря +1...+5° та місцями мокрий сніг.

На Заході та Півночі країни очікуються помірні дощі. Температура в більшості областей коливатиметься від +13 до +18°, на заході та півночі буде прохолодніше - від +9 до +14°.

На території Київщини та Києва сьогодні хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.

Погода в Україні 29 вересня
Погода в Україні 29 вересня / Фото: facebook.com/UkrHMC

Якою буде погода в Україні в жовтні 2025 року

Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що погода в Україні в жовтні буде контрастною.

"За моїми прогнозами, перша половина жовтня в Україні пройде з дощами. Температура буде в районі +15... +17 градусів. Опади будуть по всій Україні, але не дуже інтенсивні. Уже приблизно з 13-14 жовтня в Україні дощі припиняться та має потеплішати на 3-4 градуси", - сказав народний синоптик в інтерв'ю Главреду.

Також Щедрін зазначив, що в другій половині жовтня в Україну прийде бабине літо, причому воно буде не одне.

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, синоптик Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні з 29 вересня по 5 жовтня. За його словами, можливі різкі перепади температури і дощі. У Карпатах час від часу може навіть випадати сніг.

Тим часом Україна перебуває під впливом сильної магнітної бурі. Вона вдарить 29 вересня.

