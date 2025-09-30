Вітер, дощі та +6 градусів: на Україну насувається сильна холоднеча

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у середу
- Які області України може оминути дощ
Погода в Україні у перший день жовтня буде не просто холодною, а дуже холодною. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Погода в Україні 1 жовтня
За її словами, завтра, 1 жовтня, максимальна температура повітря впродовж дня становитиме лише +6…+10 градусів.
Вона додала, що тепліше буде у південній частині, там передбачається +11…+16 градусів.
"Холоду додасть якщо не сильний, то досить рвучкий вітер. А про дощі то й взагалі нема що додати - мокрі та практично повсюди в Україні. Хіба що Волинь, Рівненщина, північні райони Київщини та Чернігівщини спробують втриматися від опадів. Але однаково скрізь буде волога похмура погода", - наголосила Діденко.
Погода в Києві
У Києві 1 жовтня буде хмарно. Дощ очікується ближче до вечора. Протягом дня в столиці буде +8…+10 градусів.
Чи буде тепло у жовтні
Народний синоптик Станіслав Щедрін вважає, що в Україну в жовтні прийде бабине літо.
За його словами, воно пройде в другій половині жовтня, і буде не одне.
"Уже приблизно з 13-14 жовтня в Україні дощі припиняться і має потеплішати на 3-4 градуси", - наголосив він.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі заявили, що погода в Україні 30 вересня буде холодною, дощовою. У цей день очікується навіть сніг.
синоптик Наталка Діденко говорила, що 30 вересня майже по всій Україні очікується рвучкий вітер зі штормовими поривами.
Водночас, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що впродовж тижня в Україні очікується розвиток циклонічної діяльності на півдні та проходження атмосферних фронтів. Тому варто готуватися до дощової погоди, а у Карпатах час від часу може навіть випадати сніг.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
