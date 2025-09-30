Вітер, дощі та +6 градусів: на Україну насувається сильна холоднеча

Жовтень зустріне українців дуже холодною погодою.

https://glavred.net/synoptic/veter-dozhdi-i-6-gradusov-na-ukrainu-nadvigayutsya-silnye-holoda-10702556.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у середу

Які області України може оминути дощ

Погода в Україні у перший день жовтня буде не просто холодною, а дуже холодною. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Погода в Україні 1 жовтня

За її словами, завтра, 1 жовтня, максимальна температура повітря впродовж дня становитиме лише +6…+10 градусів.

відео дня

Вона додала, що тепліше буде у південній частині, там передбачається +11…+16 градусів.

"Холоду додасть якщо не сильний, то досить рвучкий вітер. А про дощі то й взагалі нема що додати - мокрі та практично повсюди в Україні. Хіба що Волинь, Рівненщина, північні райони Київщини та Чернігівщини спробують втриматися від опадів. Але однаково скрізь буде волога похмура погода", - наголосила Діденко.

Погода в Україні 1 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 1 жовтня буде хмарно. Дощ очікується ближче до вечора. Протягом дня в столиці буде +8…+10 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Чи буде тепло у жовтні

Народний синоптик Станіслав Щедрін вважає, що в Україну в жовтні прийде бабине літо.

За його словами, воно пройде в другій половині жовтня, і буде не одне.

"Уже приблизно з 13-14 жовтня в Україні дощі припиняться і має потеплішати на 3-4 градуси", - наголосив він.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі заявили, що погода в Україні 30 вересня буде холодною, дощовою. У цей день очікується навіть сніг.

синоптик Наталка Діденко говорила, що 30 вересня майже по всій Україні очікується рвучкий вітер зі штормовими поривами.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що впродовж тижня в Україні очікується розвиток циклонічної діяльності на півдні та проходження атмосферних фронтів. Тому варто готуватися до дощової погоди, а у Карпатах час від часу може навіть випадати сніг.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред