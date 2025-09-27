Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Потужність різко виросла: Україну атакувала "червона" магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
27 вересня 2025, 17:09
250
Потужність геомагнітного шторму буде поступово то зменшуватись, то посилюватись.
магнитная буря
Україну накрила магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україна перебуває під впливом сильної магнітної бурі. Про це повідомляє meteoagent та Британська геологічна служба.

27 вересня країну атакувала магнітна буря, потужність якої досягла червоного рівня. Очікується, що протягом доби вона буде то слабшати, то посилюватись. 28 вересня вона опуститься до потужності 4 балів, а наступного дня до трьох балів.

відео дня

Британська геологічна служба попереджає, що 28 вересня також очікується геомагнітна активність, а 29 вересня вдарить магнітна буря.

магнитная буря
Україну атакувала сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 10 спалахів класу С та М. Повідомляється, що 28 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 39 сонячних плям.

Потужність різко виросла: Україну атакувала 'червона' магнітна буря
Як магнітна буря впливає на організм / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Магнітогорська Календар магнітних бур
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Patriot від Ізраїлю перебуває в Україні, ще дві системи на підході - Зеленський

Patriot від Ізраїлю перебуває в Україні, ще дві системи на підході - Зеленський

18:08Україна
В Україні почали забороняти їзду на електросамокатах: названо перше місто

В Україні почали забороняти їзду на електросамокатах: названо перше місто

17:20Україна
Потужність різко виросла: Україну атакувала "червона" магнітна буря

Потужність різко виросла: Україну атакувала "червона" магнітна буря

17:09Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Рецепт божествених квашених помідорів: головний секрет у розсолі

Рецепт божествених квашених помідорів: головний секрет у розсолі

РФ націлилась на ще один обласний центр України: до якого міста рветься ворог

РФ націлилась на ще один обласний центр України: до якого міста рветься ворог

Гроші "впадуть з неба": три знаки зодіаку розбагатіють в жовтні

Гроші "впадуть з неба": три знаки зодіаку розбагатіють в жовтні

"Щоб випробувати": принц Вільям випив і видав правду про хворобу дружини

"Щоб випробувати": принц Вільям випив і видав правду про хворобу дружини

Горщики забиті золотом: в Лаврі знайшли надзвичайний скарб, кому він належав

Горщики забиті золотом: в Лаврі знайшли надзвичайний скарб, кому він належав

Останні новини

18:28

Найшвидша закуска, яку розмітають моментально зі столу - рецепт

18:23

Ціни стрімко зростають перед зимою: в Україні дорожчає затребуваний продукт

18:08

Patriot від Ізраїлю перебуває в Україні, ще дві системи на підході - Зеленський

18:05

Обман на століття: чому в СРСР "вигадали" дату хрещення Русі і коли воно булоВідео

17:22

Ціла гора хрусткого та смачного печива за 20 хвилин: рецепт бюджетних солодощів

Україну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та датиУкраїну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та дати
17:20

В Україні почали забороняти їзду на електросамокатах: названо перше місто

17:11

53 хвилини, поцілунки і Меган: як пройшла зустріч принца Гаррі та короля Чарльза

17:09

Потужність різко виросла: Україну атакувала "червона" магнітна буря

16:31

У якому віці кіт офіційно вважається пенсіонером: ветеринар назвав точну цифру

Реклама
16:26

Світовий лідер різко змінив погляд Трампа на війну в Україні: ЗМІ назвали ім'я

16:23

Салат, який підкорив усіх: новий рецепт швидкої страви за 15 хвилин

16:16

До Дніпропетровщини росіяни стягнули ще більше військ: розкрито наміри ворога

15:23

Ракети Х-101 споряджені: Росія може атакувати Україну п'ятьма бомбардувальниками

15:20

Успіх і в коханні, і в фінансах: кінець року принесе щастя ТОП-2 знакам зодіаку

15:17

Чому 28 вересня не можна прибирати в будинку: яке церковне свято

15:15

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Козерогам - зміни, Водоліям - хороші новини, Рибам - гроші

15:06

Розкрито головний секрет герба Росії - про що мовчать російські історикиВідео

15:04

Дмитро Бєлов: "Пісня води" з Маріуполя відкриє каталог видавництва "Адаптації" новини компанії

14:43

В Україні піднімуть зарплати до 35 тисяч: які українці отримають у рази більше

14:31

Чим відрізняються 2 жінки, які миють підлогу: лише найуважніші вгадають за 23 секунди

Реклама
14:11

РФ націлилась на ще один обласний центр України: до якого міста рветься ворог

13:57

Що робити, щоб картопля не проростала, а морква не гнила: все про правильне зберіганняВідео

13:37

Можливий сценарій Фукусіми: Запорізька АЕС на межі ядерної катастрофи

13:32

Феномен природи: орнітолог пояснив, чому птахи України більше не летять у вирій

13:20

Як стильно і корисно використати місце над холодильником: топ-7 ідей дизайнерів

12:54

Горщики забиті золотом: в Лаврі знайшли надзвичайний скарб, кому він належавВідео

12:47

Дощів побільшає: які області України накриють сильні опади

12:40

ЗСУ взяли під вогневий контроль основний шлях окупантів до важливого міста

12:15

У РФ померла популярна актриса, зірка "Міміно" і "Глухаря"

12:07

На Херсонщині окупанти дезертують попри покарання - Атеш

12:06

Дрони долетіли аж до Чувашії: після пекельної атаки зупинено стратегічний об’єкт

12:00

5 дій допоможуть позбутися павуків раз і назавжди: що потрібно зробити

11:55

Запах риби тримається в будинку годинами: найкращі способи його позбутися

11:30

Симоньян викрили на брехні з приводу серйозного захворювання

11:12

Євро коливатиметься: неочікуваний прогноз курсу, які сюрпризи готує жовтень

11:01

Зимова "сплячка" газонокосарки: чи потрібно зливати бензин

10:38

"Українці вороги": що говорив путініст Кеосаян про УкраїнуВідео

10:26

Чи можна їсти ягоди і фрукти, які ростуть на кладовищі: священник відповівВідео

09:51

Росіяни відступають із втратами: ЗСУ звільнили важливий пункт в гарячій точці

09:27

Чи можна виростити ялину з гілочки: покрокова інструкціяВідео

Реклама
09:00

Штрафи за посвідчення, вʼїзд до ЄС по-новому і перехід на зимовий час - що зміниться з 1 жовтня для українців

08:53

Є приліт по критичній інфраструктурі: РФ вдарила по кількох областях України

08:48

Путін задумав підступний план: ISW розкрили нюанс, як РФ "промацує" НАТО

08:10

Уроки ізраїльських помилок для УкраїниПогляд

07:52

Зруйнований магазин і тисячі людей без світла: які наслідки удару по ЗапоріжжюФото

07:10

Чим відрізняються дві дівчини, які читають книжку: тільки справжні розумники вгадають

06:10

Як Путін і його пособники руйнують у РФ те, що створювалося поколіннямиПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з бабусею на городі за 31 с

05:30

"Жовтень буде небезпечним": банкір попередив про стрибок курсу валют

05:05

Неймовірне відкриття: знайдено скарб візантійських часів із сотнею золотих монет

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти