Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішає - прогноз на жовтень

Погода в Україні в жовтні буде з контрастом. Як розповів в інтерв'ю Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін, на Україну чекає бабине літо і довгоочікуване потепління.
"За моїми прогнозами, перша половина жовтня в Україні пройде з дощами. Температура буде в районі +15 - +17 градусів. Опади будуть по всій Україні, але не дуже інтенсивні. Уже приблизно з 13-14 жовтня в Україні дощі припиняться і має потеплішати на 3-4 градуси", - зазначив народний синоптик.
Також Щедрін зазначив, що в Україну в жовтні прийде бабине літо.
"Бабиного літа в Україні ще й не було. Воно пройде в другій половині жовтня. І бабине літо буде не одне, їх очікуємо кілька", - зазначив Щедрін.
Погода в Україні
Нагадаємо, Главред із посиланням на Наталю Діденко писав, що неділя, 28 вересня, відзначиться дощами. Цього дня атмосферний фронт принесе дощі в північну частину нашої держави. У понеділок, 29 вересня, дощів побільшає.
За даними meteoprog, 28 вересня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+19 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +8...+12 градусів.
