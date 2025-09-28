Україну накриє похолодання: у яких регіонах очікується +1 °C і сніг

У найближчі дні в Україні буде мінлива погода.

Прогноз погоди з 29 вересня по 5 жовтня / Фото: ua.depositphotos.com

Якою буде погода з 29 вересня по 5 жовтня

У яких регіонах буде найпрохолодніше

Впродовж нового робочого тижня в Україні очікується нестійка погода. Можливі різкі перепади температури та дощі. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За прогнозом Кібальчича, в Україні очікується розвиток циклонічної діяльності на півдні та проходження атмосферних фронтів. Тому варто готуватися до дощової погоди, а у Карпатах час від часу може навіть випадати сніг.

Погода на 29 вересня

У понеділок, 29 вересня, дощі очікуються у західних та північних областях, вдень також дощі пройдуть у південних та центральних регіонах. У Карпатах можливий мокрий сніг. Опадів не прогнозується лише у східній частині України.

Температура повітря вночі становитиме +4…+10 °С, вдень у північних та західних областях +8…+13 °С, на решті території країни +13…+18 °С. У Карпатах 0…+5 °С.

Погода на 29 вересня / фото: meteoprog

Погода на 30 вересня

У вівторок, 30 вересня, дощі прогнозуються в більшості регіонів України, окрім північно-східних областей. У південно-західних частинах країни місцями очікуються сильні дощі та грози.

Температура повітря вночі очікується в межах +4…+10 °С, у південних областях та Криму місцями +11…+14 °С; вдень +10…+16 °С, на південному заході країни місцями +7…+9 °С.

Погода на 30 вересня / фото: meteoprog

Погода на 1 жовтня

У середу, 1 жовтня, дощова погода очікується майже по всій території України. Лише на крайній півночі та сході утримається суха погода, без опадів. У центральних регіонах опади можуть бути значними, місцями у супроводі грози.

Температура повітря вночі +3…+8 °С, на південному сході та у Криму +9…+14 °С; вдень +10…+15 °С, у південно-західних регіонах +7…+9 °С, у Криму та на крайньому сході +16…+18 °С.

Погода на 1 жовтня / фото: meteoprog

Погода на 2 жовтня

У четвер, 2 жовтня, сухо буде лише у південно-східній частині, у Криму та на крайньому північному заході країни. У Карпатах можливий мокрий сніг. У деяких регіонах також очікується туман.

Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, у центральних та південних регіонах +6…+11 °С; вдень на Лівобережжі +12…+17 °С, на решті території +6…+11 °С.

Погода на 2 жовтня / фото: ventusky

Погода на 3 жовтня

У п’ятницю, 3 жовтня, опадів майже не очікується. Лише вранці та вдень на заході місцями можливий невеликий дощ. Вітер 3–8 м/с. Температура вночі +2…+7 °С, на Лівобережжі вдень +14…+19 °С, на заході +9…+14 °С. У Карпатах вночі -3…+2 °С, вдень +1…+6 °С.

Погода на 3 жовтня / фото: ventusky

Погода на 4 жовтня

У суботу, 4 жовтня, через підвищений атмосферний тиск опадів не прогнозується.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+7 °С, на південному сході +7…+12 °С; вдень на Лівобережжі +17...+22 °С, у західних регіонах +10...+16 °С.

Погода на 4 жовтня / фото: ventusky

Погода на 5 жовтня

У неділю, 5 жовтня, на заході місцями можливі невеликі дощі, решта областей без опадів. Вітер східний, 7–12 м/с. Температура вночі +7…+13 °С, на півдні +14…+16 °С; вдень +17…+23 °С, на заході +11…+16 °С.

Погода на 5 жовтня / фото: ventusky

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

