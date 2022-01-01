Трагедія на Закарпатті: у новорічну ніч трактор переїхав чоловіка

ДТП стало смертельним. Причини з'ясовують фахівці.
В Новий Рік у Закарпатській області чоловік потрапив під колеса трактора. Травми виявилися несумісними з життям. Він помер на місці ДТП.
Як повідомляє Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги, трактор збив 45-річного місцевого жителя. Медики оперативно приїхали на місце аварії, але не змогли врятувати потерпілого.
"Травми, які отримав 45-річний потерпілий, були несумісні з життям", - сказано в повідомленні.
Всі причини і обставини трагедії встановлюються поліцією.
читайте такожУ Тернополі бабуся втратила свою пенсію перед Новим роком, але небайдужі зібрали для неї грошіНагадаємо, на Буковині в новорічну ніч у селі Карапчів сталася смертельна ДТП. В результаті аварії загинув 30-річний чоловік.
Також раніше напередодні Нового року в Берегові Закарпатської області у житловому будинку виявили тіло 17-річної дівчини. За попередніми даними поліції, вона померла через отруєння чадним газом.
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