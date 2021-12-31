Трагедія на Закарпатті: у порожньому будинку знайшли мертвою 17-річну дівчину

Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
Напередодні Нового року в Берегові Закарпатської області в житловому будинку виявили тіло 17-річної дівчини.
За попередніми даними поліції, вона померла через отруєння чадним газом.
Як повідомляє Mukachevo.net з посиланням на джерела в поліції, тіло виявили в обід 31 Грудня.
Також відомо, що дівчина жила в будинку з батьками. Але в день трагедії їх не було поруч. У будинку встановлений газовий котел.
Нагадаємо, у Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала. Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.
Також раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.
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