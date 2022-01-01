На Буковині сталася смертельна ДТП

За кермом був 23-річний водій / НПУ

На Буковині в новорічну ніч трапилася трагедія. У селі Карапчів сталася смертельна ДТП. В результаті аварії загинув 30-річний чоловік.

Як повідомили в Нацполіції Чернівецької області, 23-річний водій автомобіля Audi не впорався з керуванням. У підсумку, транспортний засіб злетів з дороги і врізався в дерево. Його 30-річний пасажир помер на місці.

Поліцейські відкрили провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Дніпрі на перехресті трамвай зійшов з рейок і збив жінку, яка стояла неподалік від дороги. Її затиснуло між трамваєм і світлофором. Жінка від отриманих травм загинула на місці.

Також у Харківській області у потрійній ДТП загинула 6-місячна дитина. Легковий автомобіль Toyota виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Дитина в цей час їхав на задньому сидінні і був без автокрісла.

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