На Буковині сталася смертельна ДТП

У поліції відкрили провадження за фактом ДТП.
На Буковині в новорічну ніч трапилася трагедія. У селі Карапчів сталася смертельна ДТП. В результаті аварії загинув 30-річний чоловік.
Як повідомили в Нацполіції Чернівецької області, 23-річний водій автомобіля Audi не впорався з керуванням. У підсумку, транспортний засіб злетів з дороги і врізався в дерево. Його 30-річний пасажир помер на місці.
Поліцейські відкрили провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Дніпрі на перехресті трамвай зійшов з рейок і збив жінку, яка стояла неподалік від дороги. Її затиснуло між трамваєм і світлофором. Жінка від отриманих травм загинула на місці.
Також у Харківській області у потрійній ДТП загинула 6-місячна дитина. Легковий автомобіль Toyota виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Дитина в цей час їхав на задньому сидінні і був без автокрісла.
Читайте також:
- Намагався об'їхати припарковане авто: у смертельну ДТП в Одеській області потрапили три вантажівки
- На Дніпропетровщині сім'я потрапила в ДТП: загинули двоє дітей, третій - у важкому стані
- Тіло з авто довелося діставати рятувальникам: під Києвом у жахливій ДТП загинув 14-річний підліток
- Автомобіль рознесло вщент: у жахливій ДТП у Словаччині розбилися двоє українців
- У Харківській області в потрійному ДТП загинула 6-місячна дитина
- На Буковині п'яний Митник вбив 21-річну дівчину і втік з місця ДТП: він досі на волі
- У Львівській області сталися відразу дві ДТП з маршрутками-п'ятеро людей у лікарні
- Мати з сином загинули в Словаччині: деталі страшної ДТП із заробітчанами