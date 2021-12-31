Мати з сином загинули в Словаччині: деталі страшної ДТП із заробітчанами

/ Facebook/KRPZKE

В результаті ДТП, яке днями сталося у Словаччині, загинули двоє громадян України - 42-річна жінка та 20-річний хлопець.

Вони виявилися матір'ю і сином, які поверталися з Чехії в Україну на святкування Різдва, пише Обozrevatel.

Крім загиблих жінки з сином в авто, що потрапило в ДТП, перебував її зять. За життя 25-річного чоловіка борються медики.

Відомо, що за кермом автомобіля перебувала 42-річна жінка. Вона на небезпечному повороті не впоралася з керуванням і врізалася в бетонну плиту.

Знайомі загиблої кажуть, що вона вже 10 років працювала в Чехії, де доглядала за літніми людьми. Після закінчення школи до матері переїхав її син. Він навчався в Чехії.

Реклама

"Вона ніколи в своєму житті нікому не заподіяла шкоди. Вона жила для своєї сім'ї, для своїх дітей, яких дуже любила. Вона була дуже хорошою матір'ю. А найбільшою її любов'ю була внучка Сашенька", – розповідає подруга загиблої.

/ Facebook О. Лукечі

Додамо, що від місця ДТП до будинку сім'ї залишалося всього 50 кілометрів. Ховатимуть жінку та її сина 31 грудня у їхньому рідному селі на Закарпатті.

читайте такожМоторошна ДТП під Черніговом: 11 загиблих, багато постраждалих

Раніше повідомлялося про те, що в ДТП в Словаччині розбилися двоє українців. Водій не впоралася з керуванням і злетіла з дороги в кювет.

За кермом автомобіля Seat Leon була 42-річна українка. Коли вона проїжджала лівосторонній поворот біля одного з сіл, вона не розрахувала швидкість, в результаті чого авто злетіло з дороги і врізалося в бетонний місток.

Читайте ще: