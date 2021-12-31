Мати з сином загинули в Словаччині: деталі страшної ДТП із заробітчанами

За кермом перебувала 42-річна жінка. Вона на небезпечному повороті не впоралася з керуванням і врізалася в бетонну плиту.
В результаті ДТП, яке днями сталося у Словаччині, загинули двоє громадян України - 42-річна жінка та 20-річний хлопець.
Вони виявилися матір'ю і сином, які поверталися з Чехії в Україну на святкування Різдва, пише Обozrevatel.
Крім загиблих жінки з сином в авто, що потрапило в ДТП, перебував її зять. За життя 25-річного чоловіка борються медики.
Відомо, що за кермом автомобіля перебувала 42-річна жінка. Вона на небезпечному повороті не впоралася з керуванням і врізалася в бетонну плиту.
Знайомі загиблої кажуть, що вона вже 10 років працювала в Чехії, де доглядала за літніми людьми. Після закінчення школи до матері переїхав її син. Він навчався в Чехії.
"Вона ніколи в своєму житті нікому не заподіяла шкоди. Вона жила для своєї сім'ї, для своїх дітей, яких дуже любила. Вона була дуже хорошою матір'ю. А найбільшою її любов'ю була внучка Сашенька", – розповідає подруга загиблої.
Додамо, що від місця ДТП до будинку сім'ї залишалося всього 50 кілометрів. Ховатимуть жінку та її сина 31 грудня у їхньому рідному селі на Закарпатті.
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Раніше повідомлялося про те, що в ДТП в Словаччині розбилися двоє українців. Водій не впоралася з керуванням і злетіла з дороги в кювет.
За кермом автомобіля Seat Leon була 42-річна українка. Коли вона проїжджала лівосторонній поворот біля одного з сіл, вона не розрахувала швидкість, в результаті чого авто злетіло з дороги і врізалося в бетонний місток.
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